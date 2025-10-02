Kaštelanski kickboksači ponovno briljirali: Srebro i bronca stigli s europskog prvenstva u Italiji

Kaštelanski sportaši nižu sjajne rezultate. Ovoga puta riječ je o članovima kickboxing kluba Uni rent koji su osvojili srebro i broncu na europskom prvenstvu u Italiji. Tim povodom, predstavnici Grada Kaštela organizirali su prijem za Matea Šegu i Zvonimira Bornu Bikića koji su stigli uz pratnju trenera Miljenka Šarca i Ivane Tadić.

Čestitke zbog iznimnih rezultata uputile su im Antonia Kljaić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i zajedničke poslove i Marija Vučica, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i EU fondove

– Svojim trudom, znanjem i konačnim rezultatom predstavljate i promovirate naš grad. Hvala vam na tome i naravno, nemojte zapostaviti svoj školski uspjeh. Kada imate kvalitetno obrazovanje, život vam otvara brojne prilike koje nisu nužno vezane uz sport – istaknula je pročelnica Kljaić.

Zvonimir Borna Bikić osvojio je srebrnu medalju. U polufinalnom meču suočio se s jakim protivnikom iz Turske, gdje je ostvario pobjedu. Međutim, u finalu je izgubio od predstavnika Srbije u neizvjesnom meču koji je trajao do samog kraja. Mateo Šego također je nastupao u polufinalu, gdje je izgubio od predstavnika Ukrajine, ali je na kraju osvojio brončanu medalju.

Sredinom studenoga, ekipa kickboxing kluba Uni rent, odlazi desetak dana na svjetsko seniorsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Abu Dhabiju.