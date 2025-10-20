Kaštela: Vozio bez vozačke i s 1,70 promila alkohola

Policijski službenici u Kaštelima u subotu navečer, nekoliko minuta prije ponoći, zaustavili su 40-godišnjeg vozača koji je višestruki ponavljač prometnih prekršaja. Utvrđeno je da je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Pravo na ponovno polaganje vozačkog ispita ima tek u rujnu 2027. godine.

Osim što je vozio bez dozvole, vozač je bio pod jakim utjecajem alkohola. Policajci su mu izmjerili koncentraciju od 1,70 g/kg alkohola u organizmu. Uhićen je i priveden u postaju gdje je zadržan do otrježnjenja, nakon čega je odveden na sud.

Sud odlučio o zadržavanju

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja, budući da se radi o recidivistu koji je i ranije kažnjavan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Tužiteljstvo je zatražilo i kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom na šest mjeseci.

Sud je prihvatio prijedlog o zadržavanju te je vozaču odredio mjeru od pet dana, nakon čega je predan u zatvor. Time je spriječen u daljnjem činjenju prometnih prekršaja, a konačna odluka o njegovoj odgovornosti donijet će se u nastavku postupka.