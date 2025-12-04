KAŠTELA Uhvaćen drogiran i bez vozačke: policija tražila zatvor, a sud ga ipak poslao kući

U utorak navečer, nešto poslije 21 sat, policijski službenici iz Kaštel Novog zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 40-godišnji muškarac. Provjerom je utvrđeno da vozač nikada nije položio vozački ispit te je upravljao automobilom bez prava na upravljanje bilo kojom kategorijom vozila.

Tijekom kontrole obavljen je preliminarni test na droge koji je ukazao na prisutnost opojnih sredstava u organizmu. Međutim, muškarac je odbio dodatni liječnički pregled, odnosno davanje krvi i urina radi službene analize.

Policijski službenici predložili su sudu da mu se izrekne 45 dana zatvora te da ga se zadrži kako bi se spriječilo ponavljanje prekršaja. No, sud je donio odluku da ga pusti na slobodu te će se postupak nastaviti redovnim putem, potvrđuju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.