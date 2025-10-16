Close Menu

Kaštela: Uhićen 32-godišnjak s kokainom namijenjenog za preprodaju

32-godišnjak u kući na području Grada Kaštela posjedovao je drogu

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Policijski službenici su tijekom postupanja utvrdili da 32-godišnjak u kući na području Grada Kaštela posjeduje drogu i od njega je oduzeto 117, 9 grama kokaina te manja količina amfetamina i marihuane koja je bila namijenjena za daljnju preprodaju.

Nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu podnesena je kaznena prijava protiv 32-godišnjaka zbog počinjenja naprijed navedenog kaznenog djela.

