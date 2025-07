Kaštela: Ponavljači teških prometnih prekršaja predani u zatvor

U ponedjeljak, oko 1,25 sati na području Kaštel Starog policijski službenici zaustavili su 34-godišnjaka kojeg su alkotestirali i utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,38 g/kg, a obavljenom provjerom utvrđeno je da upravlja vozilom unatoč pravomoćnoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije koja je na snazi do ožujka 2026.godine.

Vozač je isključen iz prometa, uhićen i odveden u policijsku postaju, a nakon otrježnjenja odveden je na nadležni sud. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje s obzirom na to da je u posljednje dvije godine četiri puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenih prometnih prekršaja, od čega tri puta zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Zadržavanje je predloženo kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja s obzirom na to da do sada izrečene kazne nisu utjecale na promjenu njegovog ponašanja.

Također, zatraženo je da ga se kazni ukupnom novčanom kaznom od 4.600 € i izrekne zaštitna mjera.

S obzirom na to da je 34-godišnjak višestruko pravomoćno sankcioniran zbog prometnih prekršaja kako zbog vožnje pod utjecajem alkohola tako i zbog prekoračenja brzine i postoji bojazan da će nastaviti s činjenjem najtežih prometnih prekršaja, sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a nakon toga će biti donesena i odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje.

Zadržavanje je određeno i vozaču koji je u nedjelju, 27. srpnja 2025.godine oko 17,30 sati na području Kaštela izazvao prometnu nesreću tako da je vozilom prešao u kolničku traku za vozila iz suprotnog smjera i udario u drugo vozilo nakon čega je napustio mjesto događaja a da nije popunio Europsko izvješće ili na drugi način razmijenio potrebne podatke.

Nakon što je 44-godišnjak pronađen alkotestiran je i utvrđena mu je koncentracija alkohola od 0,90 g/kg. također, utvrđeno je da je upravljao vozilom nakon izvršnosti rješenja na temelju kojeg mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i do rujna 2026.godine ne smije pristupiti ponovnom polaganju vozačkog ispita. Vozačka mu je ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Policijski službenici su od 44-godišnjaka privremeno oduzeli osobno vozilo i predložili sudu da u postupku donese odluku o trajnom oduzimanju.

Uhićen je i nakon obrade odveden na sud kojem je predloženo da mu odredi zadržavanje jer je 44-godišnjak višestruki ponavljač prometnih prekršaja koji je tijekom 2024. i 2025.godine pet puta pravomoćno kažnjen zbog činjenja teških prometnih prekršaja. Predloženo je da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.