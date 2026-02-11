Kaštela pod povećalom: Zaštita Kozjaka ide korak dalje, evo što se predlaže

MOST Kaštela pozdravlja odluku Gradskog vijeća o proglašenju prostora Birnja, Biranjštine i Vilaje u Kaštel Lukšiću zaštićenim kulturnim dobrom.

Ipak, stranka ističe da bi, uz ovaj status, područje trebalo biti proglašeno i značajnim krajobrazom sukladno Zakonu o zaštiti prirode, kako bi se spriječile moguće devastacije prostora.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Gradsko vijeće Kaštela jednoglasno je prihvatilo Odluku o proglašenju prostora Birnja, Biranjštine i Vilaje u Kaštel Lukšiću zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja, na području gdje je bila planirana solarna elektrana. Riječ je o vrijednom prostoru koji obuhvaća prapovijesnu gradinu Biranj, sakralne lokalitete i važnu krajobraznu cjelinu koja čini dio identiteta Kaštela.

MOST Kaštela pozdravlja ovu odluku i smatra da je to prvi korak. Međutim, zaštita ne smije stati na jednom dijelu Kozjaka. Upravo zato MOST Kaštela je službeno predložio dvostruku zaštitu cijelog Kozjaka: da se, uz status kulturnog dobra, područje proglasi i značajnim krajobrazom sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Inicijativa je predana predsjedniku Gradskog vijeća s jasnim ciljem: zaštititi cijeli Kozjak, a ne samo jedan njegov dio.

Prijedlog obuhvaća područje od Sv. Ivana – Biranj (Kaštel Lukšić) do Sv. Jurja – Putalj (Kaštel Sućurac). Cilj je osigurati cjelovitu zaštitu prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti te spriječiti daljnje devastacije prostora, uključujući velike infrastrukturne zahvate poput solarnih elektrana bez jasnog zaštitnog okvira.

„Značajni krajobraz je zakonska kategorija zaštite kojom se štiti prostor iznimnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Takav status znači da se prostorom upravlja planski i odgovorno, da su jasno propisani uvjeti zahvata te da se sprječava nekontrolirana i nepovratna devastacija. To nije zabrana razvoja, nego uvođenje reda i zaštite javnog interesa. U Hrvatskoj su proglašena 82 značajna krajobraza, a MOST smatra da i Kozjak, zbog svoje prirodne očuvanosti, bioraznolikosti, sakralne baštine i povijesnog značaja, zaslužuje isti status.“, poručuju iz Mosta Kaštela.

U inicijativi se dodatno traži da se do konačne odluke uvede preventivna zaštita kroz Prostorni plan Grada Kaštela, kako bi se spriječili zahvati koji bi mogli trajno narušiti integritet ovog prostora.

„Smatramo da zaštita mora obuhvatiti cijeli potez Kozjaka. Zato smo predložili dvostruku zaštitu – i kao značajni krajobraz i kao kulturno dobro. Samo cjelovit pristup može dugoročno očuvati prirodne i identitetske vrijednosti Kozjaka, prostora koji je kolijevka hrvatske državnosti gdje je prvi put u pisanom dokumentu spomenuto ime Hrvat“, poručila je gradska vijećnica Mosta Milija Baldić Lukšić, ujedno i predlagateljica inicijative.

Zaštita Kozjaka nije prepreka razvoju. Ona je način da se razvoj provodi odgovorno, bez trajnog uništavanja prostora koji pripada svim građanima Kaštela i budućim generacijama - stoji u priopćenju.