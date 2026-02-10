Close Menu

Prostor na području Birnja, Biranjštine i Vilaje u Kaštel Lukšiću proglašen zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja

Cilj je očuvati predloženi prostor kao jedinstvenu kulturno povijesnu cjelinu

Devastacija Kozjaka je u punom jeku, o čemu smo već pisali u nekoliko navrata na našem portalu, po riječima mnogih udruga i mještana Kaštela koje se bore protiv izgradnje pristupne ceste s tunela Kozjak na D8 koja bi se trebala u skorije vrijeme graditi na Kozjaku te projekta solarnih panela.

Tim povodom na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Kaštela jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o proglašenju područja Birnja, Biranjštine i Vilaje zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja. Na lokalitetu se nalazi prapovijesna gradina Biranj čije je korištenje, prema arheološkim nalazima započelo još u kasnom neolitu, što je rijedak primjer korištenja visinskog položaja u tom razdoblju na istočnoj obali Jadrana. Područje Birnja ima iznimnu društveni i sakralnu vrijednost te je područje služilo kao svetište od neolika, preko brončanog doba do starokršćanske kapele. Dolaskom Hrvata u 7. stoljeću, prostor postaje svetište vrhovnog slavenskog boga Peruna, a danas se tu nalazi crkva sv. Ivana Krstitelja.

Mostova vijećnica Milija Baldić Lukšić ukazala je na mogućnost i potrebu zaštite cijelog područja Kozjaka, a s njom se složio i ravnatelj Muzeja grada Kaštela Ivan Šuta.

- Postoji već službena inicijativa da se krene u integralnu zaštitu Kozjaka, koja ne bi samo obuhvaćala sami prostor Kaštela nego bi obuhvatila prostor Lećevice, Klis i Solin. Prije nekoliko dana gradonačelnik Ivanović poslao je dopis gradonačelnicima i načelnicima spomenutih gradova i općina te ih pozvao da skupa djeluju u zaštiti Kozjaka. S tim potezom obuhvatili bi sve arheološke lokalitete te floru i faunu Kozjaka. Mislim kako je to najispravniji put u borbi zaštite Kozjaka jer kad bi grad Kaštela sam išao u tu ''borbu'' zaštitili bi samo 30 posto površine Kozjaka – pojasnio je Šuta.

Ovom iznimnom vrijednom prostoru prijeti devastacija eventualnim intervencijama u prostor, a one bi uništile krajobraz, arheološke slojeve, stoljetnu toponimiju te vizuru Kaštelanskog zaljeva. Cilj proglašenja je očuvati predloženi prostor kao jedinstvenu kulturno povijesnu cjelinu koja predstavlja temeljni povijesni identitet Kaštel Lukšića.

