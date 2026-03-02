Kaštela nagradila svoje šampione: Evo tko dobiva do 650 eura mjesečno

U povodu obilježavanja Dana grada, jutros su u Gradskoj vijećnici u Kaštel Sućurcu svečano dodijeljene naknade kategoriziranim sportašima Grada Kaštela za 2025. godinu.

Naknade su sportašima uručili gradonačelnik Denis Ivanović, zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir, predsjednik Gradskog vijeća Mario Škopljanac te pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić.

Gradonačelnik je istaknuo ponos na kontinuirane sportske uspjehe Kaštelana:

„Dva puta mjesečno netko od naših sportaša dolazi u gradsku upravu s novim medaljama i uistinu smo na to ponosni. Kao Grad Kaštela, kroz Zajednicu sportskih udruga i izravno iz proračuna, godišnje gotovo milijun i pol eura izdvajamo za kaštelanski sport.

Znam da to nije uvijek dovoljno jer sport traži velika financijska ulaganja, ali svake godine podižemo tu razinu. Više od milijun i sto tisuća eura ide kroz Zajednicu za redovan rad, a dodatnih 400 do 500 tisuća eura osiguravamo klubovima za razne potrebe, uključujući i kapitalna ulaganja u objekte i terene. Tim ćemo smjerom nastaviti i dalje.“

Govoreći o infrastrukturi, podsjetio je na nedavno otvorenje Sportsko-rekreacijskog centra Milinkovo te najavio analizu izgradnje nove sportske dvorane bez gledališta, kako bi klubovi dobili još bolje uvjete za rad.

Predsjednica Zajednice športskih udruga Grada Kaštela, Mirjana Milić, naglasila je kako su ove godine dodijeljene ukupno 56 stipendije u četiri kategorije – od vrhunskih sportaša prve, druge i treće kategorije do vrsnih sportaša četvrte kategorije.

„Iznosi stipendija kreću se od 190 eura za najnižu do 650 eura za najvišu kategoriju. Grad zaista snažno podržava sportske uspjehe naših sportaša i sportašica. Posebno je važno naglasiti da od ove godine svi klubovi imaju osigurane posebne uvjete korištenja školskih sportskih dvorana – klubovi ih koriste besplatno, a sve troškove snosi Grad. Time su i mali i veliki klubovi dobili veći broj termina i kvalitetnije uvjete za rad.“

Nagrađeni sportaši I. KATEGORIJA – VRHUNSKI ŠPORTAŠ Judo klub Dalmacijacement (Kaštel Sućurac): Katarina Krišto. Kickboxing klub Uni Rent (Kaštel Kambelovac): Ante Buzov i Luka Žuljević. Pikado klub Posejdon (Kaštel Kambelovac): Zvonimir Sesartić, Josip Ljubas i Ivica Cavrić. II. KATEGORIJA – VRHUNSKI ŠPORTAŠ Odbojkaški klub Ribola Kaštela (Kaštel Stari): Ante Kulušić i Leon Livaić. Šahovski klub Petar Sedlar Pepe (Kaštel Novi): Zoran Jovanović. Ribolovni sportski klub Giričić: Ante Karačić, Gordon Svalina, Bepo Svalina i Borislav Taraš. Pikado klub Posejdon (Kaštel Kambelovac): Gabrijela Bagat, Vladimir Lešić i Marko Janjić. III. KATEGORIJA – VRHUNSKI ŠPORTAŠ Judo klub Kaštela (Kaštel Stari): Nikola Zorotović i Ivan Rozga. Odbojkaški klub Ribola Kaštela (Kaštel Stari): Marko Jureta, Andrija Parčina, Koraj Aganović, Nikola Jureta, Ivo Mustapić i Mario Jurković. Odbojkaški klub Marina Kaštela (Kaštel Gomilica): Lea Giljušić, Ana Matijašević, Stela Vukasović, Lea Rašić, Jelena Zdilar, Lucijana Terze, Marijeta Zokić, Tereza Ćavar, Katarina Zdilar i Gabrijela Roso. Biljarski klub Zeus (Kaštel Kambelovac): Ante Šola. Klub za obaranje ruke Kaštela: Ante Višević. Pikado klub Posejdon (Kaštel Kambelovac):, Pero Ljubić, Miro Buha, Mario Ljubas i Filip Lagator. IV. KATEGORIJA – VRSNI ŠPORTAŠ Judo klub Kaštela (Kaštel Stari): Mislav Krček, Bruno Rozga, Roko Škomrlj, Luka Zorotović i Roko Rozga. Ženski odbojkaški klub Ribola Kaštela (Kaštel Stari): Ivan Brnada, Dijana Karatović, Dora Matas, Maja Višić, Anja Grbeša, Ema Seremet i Nina Strize. Košarkaški klub Kaštela (Kaštel Sućurac): Ante Delaš, Josip Vidović, Duje Zebić i Ivo Zukanović.