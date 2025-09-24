Kaštela na karti Camina: Dalmatinski biser postao službena postaja svjetskog hodočašća

U Civitas Sacra, interpretacijskom centru katedrale svetoga Jakova u Šibeniku, na Adria Camino Festivalu, predsjednik Federacije Camino Europa Compostela u petak će uručit certifikat kojim se potvrđuje da su Kaštela službeno dio europske Camino mreže. Ovim činom grad Kaštela upisan je na kartu svjetski poznatih hodočasničkih puteva sv. Jakova i postao nova točka duhovnog i kulturnog hodočašća, javlja Portal grada Kaštela.

Veliko priznanje za grad u srcu Dalmacije

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodjela certifikata potvrđuje da Kaštela nisu samo grad s bogatom poviješću i sedam bisera na obali, nego i mjesto koje od sada pripada velikoj europskoj obitelji hodočasničkih gradova. Camino certifikat Kaštela svrstava uz bok gradovima kroz koje su stoljećima prolazili milijuni hodočasnika na putu prema grobu svetog Jakova u Santiago de Composteli.

„Camino povezuje narode i kulture, a Kaštela će na tom putu ponuditi ono najdragocjenije – svoju vjeru, baštinu i ljude," poručuju iz Bratovštine sv. Jakova Hrvatska, službenog nositelja Camina kroz Hrvatsku.

Uspješno otvorenje dionice u Kaštelima

Da Camino u Kaštelima živi, pokazalo je i svečano otvorenje dionice koje je privuklo velik broj hodočasnika i zaljubljenika u duhovne hodočasničke puteve. Ljudi iz raznih krajeva Hrvatske i inozemstva su se okupili toga dana kako bi zajedničkim hodom blagoslovili novi put i udahnuli mu prvi hodočasnički ritam.

Atmosfera zajedništva, molitve i pjesme pokazala je da Camino u Kaštelima ima dušu – i da će ona privlačiti nove hodočasnike u godinama koje dolaze.

Kaštelanska baština u službi hodočasnika

Hodočasnik koji zakorači na kaštelansku dionicu imat će priliku otkriti bogatstvo koje grad nosi:

Sedam Kaštela – niz povijesnih tvrđava svaka sa svojom pričom i duhom.

Vjerske znamenitosti – crkve i kapele pod Kozjakom i uz more koje čuvaju stoljetne molitve.

Prirodu i more – šetnju uz obalu, maslinike i vinograde, gdje se tišina susreće s valovima.

Kaštelanski stol – marende, domaća hrana i vino, maslinovo ulje i plodovi mora koje hodočasniku vraćaju snagu i osnažuju za nastavak hodočašća.

Grad koji prima i daruje

Kaštela su oduvijek bila mjesto susreta – od povijesnih doseljenika do današnjih putnika. Ulaskom u Camino obitelj, grad je potvrdio svoju otvorenost i spremnost da hodočasnicima iz cijelog svijeta ponudi sve što im treba: mjesto za odmor, hranu, molitvu i doživljaj koji će pamtiti.

Novi početak na starim stazama

Dodjela Camino certifikata ne označava kraj, nego novi početak. Od sada Kaštela nisu samo prekrasan grad na Jadranu – nego i stanica na velikom hodočasničkom putu koji povezuje Europu. Svaki hodočasnik koji dođe ovamo ponijet će u srcu dio kaštelanske baštine i toplinu ljudi koji su ga dočekali.

Kaštela su od sada mjesto gdje hodočasnički put postaje susret povijesti, vjere i mora.

Projekt Camino Central Dalmatia u koji spada i etapa kroz Kaštela je realiziran u suradnji turističkih zajednica gradova Kaštela i Sinja, turističkih zajednica općina Dugopolje, Seget i Marina te općine Klis i grada Trilja uz Bratovštinu sv. Jakova Hrvatska - službeni hrvatski predstavnik u Nadbratovštini sv. Jakova u Španjolskoj i federaciji Camino Europa Compostela.