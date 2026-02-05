Kaštela: Muškarac osumnjičen za krivotvorenje isprava i neovlaštenu registraciju automobila

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela proveli su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim muškarcem zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenje isprava i Ovjeravanja neistinitog sadržaja, a vezano uz neovlaštenu registraciju osobnog automobila na ime druge osobe.

Naime, 8. prosinca 2025. godine u službene prostorije Policijske postaje Kaštela pristupio je 53-godišnji muškarac koji je prijavio da mu je nepoznata osoba krivotvorila potpis te bez njegova znanja i odobrenja izvršila registraciju osobnog automobila na njegovo ime. Prema navodima iz prijave, prijavitelj je osobni automobil marke prodao još u siječnju 2023. godine, te vozilo odjavio zajedno s pripadajućim registarskim oznakama.

Dodatnu sumnju kod prijavitelja pobudila je činjenica da je početkom prosinca 2025. godine zaprimio poziv policijskog službenika, koji ga je obavijestio da se navedeno vozilo nalazi na području Solina te da je zatečeno nepropisno parkirano, iako prijavitelj s vozilom više nije imao nikakve veze.

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela proveli su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim muškarcem s područja Solina, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je krivotvorio potpis prijavitelja, neovlašteno registrirao vozilo te ishodio nove registarske oznake te je na opisani način počinio kaznena djela Krivotvorenje isprave i Ovjeravanje neistinitog sadržaja radi čega će protiv njega biti podnesena kaznena prijava.