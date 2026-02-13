Kaštela kreću u LED modernizaciju obale: 505 novih svjetiljki i pametna rasvjeta vrijedna 390.000 eura

Grad Kaštela raspisao je natječaj za rekonstrukciju javne rasvjete obalnog pojasa procijenjene vrijednosti oko 390.000 eura + PDV. Projekt obuhvaća cjelovitu modernizaciju sustava javne rasvjete s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, sigurnosti i dugoročne otpornosti sustava na zahtjevne morske uvjete.

Projektom je predviđena potpuna LED modernizacija postojećeg sustava. Ukupno će se ugraditi 505 novih LED rasvjetnih tijela koja će zamijeniti 626 postojećih, energetski zastarjelih svjetiljki.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Struktura novih rasvjetnih tijela je sljedeća:

* 255 cestovnih svjetiljki za rasvjetu prometnica (najzastupljeniji tip „Cestovna 1“),

* 109 ferala koji osiguravaju ambijentalnu rasvjetu i doprinose vizualnom identitetu obale,

* 102 dekorativne svjetiljke za šetnice, trgove i zelene površine,

* 39 reflektora za osvjetljavanje specifičnih zona i naglašenih prostora.

Projekt predviđa ukupno 505 rasvjetnih pozicija. Od toga će se:

* postaviti 110 potpuno novih čeličnih stupova visine 3, 4 i 5 metara,

* na 395 postojećih pozicija izvršiti zamjena i modernizacija rasvjete (ugradnja novih svjetiljki na postojeće ili obnovljene stupove, zidne konzole i fasade).

Uz zamjenu rasvjete, uvodi se i sustav pametnog upravljanja (tzv. dimming), koji omogućuje automatsko smanjenje intenziteta svjetla u razdobljima slabijeg prometa, sa senzorima koji će po potrebi pojačavati rasvjetu pri detekciji prolaska pješaka ili vozila. Sva rasvjetna tijela imat će C5-M stupanj zaštite, što predstavlja najviši standard otpornosti na morsku sol i vlagu, čime se osigurava dugotrajnost sustava u obalnim uvjetima.

Rok za izvođenje radova iznosi 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao, uz dodatnih mjesec dana predviđenih za tehnički pregled i primopredaju.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Interreg EURO-med projekta ProLIGHTmed. Grad će na izvedene radove i opremu dobiti jamstvo u trajanju od sedam godina.

Cilj projekta je smanjenje potrošnje električne energije, povećanje sigurnosti svih korisnika obalnog prostora te dugoročno smanjenje troškova održavanja, uz očuvanje prepoznatljivog ambijenta obale.