Kaštela dobivaju hotel sa 150 soba koji će raditi tijekom cijele godine. Investicija vrijedna 50 milijuna eura

Na mjestu nekadašnjeg zeničkog odmarališta u Kaštel Starom prošli mjesec otvoreno je gradilište koje simbolično označava novu fazu razvoja ne samo Kaštela, nego i šire dalmatinske obale. Investicija je vrijedna oko 50 milijuna eura, a investitor, Odien grupa, najavljuje dolazak luksuznog hotela međunarodnog brenda koji bi trebao biti dovršen do kraja 2028. Iza ove priče o novoj turističkoj infrastrukturi, stoji grupa koji posljednjih godina sve snažnije oblikuje prostor između srednje Europe i Mediterana.

Odien je osnovan pod vodstvom američkog poduzetnika Michaela Sarana 2004. u Pragu, gdje i danas ima svoje sjedište. Riječ je o investicijskoj i razvojnoj kompaniji koja djeluje u više sektora – od nekretnina i hotelijerstva do energetike i infrastrukture. S više od 700 zaposlenih i poslovanjem u Češkoj, Hrvatskoj i Turskoj, Odien se profilirao kao regionalni igrač koji ulaže vlastiti kapital. Pristup grupe temelji se na dugoročnim ulaganjima i razvoju projekata koji nadilaze kratkoročne tržišne cikluse.

Najveći projekt Avia City u Pragu

Najveći i najambiciozniji projekt realizira se upravo u Pragu. Riječ je o Avia Cityju, urbanističkoj transformaciji bivše industrijske zone. Na čak 66 hektara projekt uključuje više od sedam tisuća stanova, škola, vrtića, prometne infrastrukture te velikih zelenih površina. Avia City jasno pokazuje smjer u kojem Odien razmišlja – uz gradnju objekata kreira nove urbane cjeline.

U Hrvatskoj grupa je već etablirana kao vlasnik i investitor resorta Le Méridien Lav u Splitu, jednog od najvećih integriranih hotelskih kompleksa s pet zvjezdica u zemlji. Osim hotela s gotovo 400 soba, kompleks uključuje marinu, restorane, konferencijske prostore i wellness sadržaje, čime je postao važna točka turističke i poslovne scene.

Novi hotel u Kaštel Starom logičan je nastavak tog širenja. Planirani objekt s oko 150 soba, bazenima, wellness centrom i konferencijskim sadržajima prema najavi investitora - radit će čitave godine. Upravo je to vrlo važna strateška odluka za razvoj kaštelanskog turizma koji nije imao ovako snažnu investiciju u posljednjih četrdesetak godina. Poseban naglasak stavlja se na integraciju u lokalnu zajednicu, a taj aspekt društvene odgovornosti Odien često naglašava kao dio svoje poslovne filozofije.

Sport2Life

Kroz zakladu Sport2Life kompanija financira programe koji potiču djecu i mlade na bavljenje sportom i zdrav način života. Projekti su pokrenuti u Češkoj, a potom prošireni na Hrvatsku i Tursku, gdje uključuju sportske turnire, edukativne programe i stipendije. U Hrvatskoj Odien sudjeluje i u lokalnim inicijativama, poput podrške dječjem domu Maestral i udruzi MOST u Splitu, organizirajući donacije, događanja i programe zapošljavanja za mlade.

Takav model poslovanja, koji kombinira investicije u nekretnine s vidljivim društvenim angažmanom, sve je češći među velikim investitorima, no u slučaju Odiena on je postao dio identiteta brenda.

Gradnja hotela u Kaštelima stoga nije samo nova točka na investicijskoj karti, već i test koliko se takav pristup može uspješno uklopiti u lokalni kontekst. Kaštela će dobiti novi luksuzni hotel i svoj prvi međunarodni hotelski brend te snažan impuls za daljnji razvoj, a Odien još jednu potvrdu uspješnosti strategije širenja na Mediteranu.