KAROGLAN: "Nije ovo utakmica kao i svaka druga, derbi je. Mi ćemo u ponedjeljak svakako biti prvi na ljestvici"

Dinamo i Hajduk odigrat će u nedjelju s početkom u 17:15 posljednju utakmicu jesenskog dijela sezone.

Najveći derbi hrvatskog nogometa igra se u sklopu 19. kola Super Sport HNL-a, a domaćin će na stadionu u Maksimiru biti zagrebačka momčad. Hajduk treći ligaški derbi u aktualnoj sezoni dočekuje kao vodeća momčad ljestvice s osvojenih 40 bodova u 18 odigranih kola, odnosno sedam više od drugoplasiranog Dinama koji ima i dvije utakmice manje.

U oba dosadašnja ligaška derbija slavio je Hajduk. U prvom kolu odigranom na Maksimiru bilo je 2:1 za splitsku momčad koja je do tri boda došla preokretom, piše Index. Nakon što je Bruno Petković doveo Dinamo u vodstvo, za Hajduk su zabili Marko Livaja i Rokas Pukštas. Derbi igran u Splitu početkom listopada riješio je Emir Sahiti, a završilo je 1:0.

Utakmicu najavljuje trener Hajduka Mislav Karoglan.

Igrate protiv trenera koji vas je lansirao u Hajduk nakon što je Rijeka pobijedila Istru 6-0 dok ste je vi trenirali. Imate li poseban motiv?

- Nije me on "lansirao", igrali smo skupa dvije godine, bili smo i cimeri.... Ja sam već bio trener Hajduka...

Za početak je prokomentirao utakmicu Dinama i Ballkanija, odnosno komentar da je Dinamo izgledao loše 70 minuta u njoj...

- Svakoga podcjenjujemo. Ballkani je jako dobra momčad, igraju skupinu Konferencijske lige, a mi nismo to davno igrali. Podcijeniti Dinamo bila bi ludost. U maloj je krizi, čupa se u zadnjim minutama. Domaćin je. Mi kažemo da na Poljudu nitko nije favorit, bez obzira tko došao. Domaćin ima određenu prednost, no svaki derbi je 50-50. Zanimljivo je kako postavljate situaciju, znam da ne mislite tako kako ste to rekli.

Prvenstvo je neregularno, Dinamo još nije odigrao dvije utakmice, a treći je derbi?

- Ja sam protiv odgoda i pravila moraju biti ista za sve. Rosteri će se promijeniti. Izglasano je da toga više neće biti... Sad je tako kako je, ne možemo na to utjecati pa se ni ne zamaramo.

Bojite li se da mladi sudac Kolarić ne poklekne?

- Ne bojim se suđenja.

Kako vidite ulogu Ademija u Dinamovoj momčadi?

- Siguran sam da će igrati. Ogromno iskustvo ima i utjecaj u svlačionici. Ipak, ja se brinem o svojoj ekipi, ona mi je najbitnija. I u njoj ima igrača s imenom i prezimenom i pravim mentalitetom.

O važnosti derbija.

- Nije ovo utakmica kao i svaka druga, derbi je. I nakon njega ćemo biti prvi, ali on donosi posebnu atmosferu. Ne razmišljam o bodu, to mi je poraz u startu. Utakmica se postavlja kao i svaka druga. Kako to odigrati na bod? Spremamo se za protivnika sa svim njegovim manama i vrlinama i to je to.

Hajdukovi navijači razgrabili su 3000 ulaznica, a Dinamo donio odluku o prodaji ulaznica samo članovima.

- Mi smo puni kamo god da idemo. Tako je bilo u Puli i tako je bilo u Kranjčevićevoj. Nadam se da ih nećemo razočarati. Odigrali smo sjajno, tu smo gdje nismo bili godinama. O tome ne trebamo puno pričati, ali nam to daje podstrijek da budemo još bolji.

Derbiji izvlače najbolje od igrača. Neki će nam nedostajati, kao Dolček, Melnjak, Ferro i Žaper, ali želim da drugi igraju maksimalno opušteno i da budu dobri kroz sve faze igre. Konkurira i Odjidja bi mogli igrati umjesto Žapera, imamo mi rezerve. Nema nezamjenjivih.

Prednost Hajduka nad Dinamom?

- Treba biti dobar u svim fazama. Kaneko je odličan, nije profil uobičajen kod nas. Neke stvari u vezi Dinama su predimenzionirane, to je folklor. Znam koliko moja momčad vrijedi.

Imamo unutarnje rezerve, nema nezamjenjivih. Livaja je dimenzija više u odnosu na sve druge, no i bez njega smo pobijedili. Žaper je bitan igrač, ali u kontekstu Hajduku bilo bi porazno razmišljati da je netko nezamjenjiv.

Šutalo je ozlijeđen, Ristovski bi mogao ići na Livaju. Što može Hajduk prema naprijed napraviti?

- Teško mi je reći tko će za njih početi utakmicu, dosta rotiraju. Sve su to ozbiljni igrači. Nisam siguran ni da bi Šutalo startao u utakmici. Imamo plan i pokušat ćemo kroz njega pronaći rješenje da ugrozimo Dinamov gol.

Jeste li nakon sinoćnje utakmice Dinama sigurniji u pobjedu protiv Hajduka ili manje sigurni?

- Ni jedno ni drugo. Protivnika gledam unatrag deset utakmica, jedna ne mijenja ništa.

Hajduk je vodeći, je li to olakotna okolnost?

- Drago mi je zbog toga. Bolje se osjećam kad netko mene hvata kad sam na vrhu. Pritisak je jednak. Kad si gore, želiš tamo i ostati. Nemjerljivo mi je bolje da netko hvata nas, a ne obrnuto.

Vjerujem da će Dinamo od prve minute željeti postaviti ton utakmice. Rekao sam tisuću puta da se branim samo kad me netko razigra. Dinamo to može. U prvom derbiju u Zagrebu je Dinamo bio nadmoćan 70 minuta i izgubio je. Nemam čarobnu kuglu da bih znao što slijedi, ali ne pada mi na pamet da se branimo u nekom niskom bloku. To mora biti produkt Dinamove dobre igre.

Koliko ste posla riješili zatvorite li Dinamovu desnu stranu, Kaneka i Moharramija?

- Nije isto kako dolaze do Kaneka. Ako se ti raširiš, ući će unutra na Petkovića i Baturinu, to su možda i opasniji. Dinamo godinama radi tako da ima mehanizme. Adaptacije su male. Ima četiri-pet stvari koje Dinamo radi dobro, a Kaneko je profil igrača kakvog u Hrvatskoj dugo nisam vidio.