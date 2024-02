KAROGLAN NAKON PROLASKA U POLUFINALE: Neki su nam igrači izgubili malo samopouzdanja! Nema padanja kamena sa srca u Hajduku

Nogometaši su Hajduka danas od 18 sati igrali protiv Varaždina na Poljudu utakmicu 1/4 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Dva suparnika odmjerili su snage drugi put u četiri dana nakon što je u subotu prvenstveni susret završio rezultatom 1:1 u Varaždinu. U polufinale Kupa prošao je Hajduk koji je bio bolji rezultatom 5:0, a golove su zabijali Diallo u 42', Krovinović u 45'+2, Kleinheisler u 64', Elez u 67' i Livaja u 72'. Trener Bijelih Mislav Karoglan iznio je svoje viđenje utakmice: „Trebala nam je ova pobjeda, u najmanju ruku. Nema padanja kamena sa srca u Hajduku, to je tako svake subote i nedjelje. To je to, ne bih dalje o tome.“

„Izašli smo s tolikom razinom grča, to je bilo vidljivo svakome. Moramo imati ono dječje u sebi, želju za nadigravanjem. Logičnije su nam pozicije, počinjemo raditi stvari koje treniramo. U presingu smo bili loši, rastrgali smo Kalika. Jedva sam čekao poluvrijeme i da zabijemo taj gol.“

„Moja je logika da postoje igrači koje moramo vraćati kroz utakmice. Imamo 3-4 momka za koje mislimo da su o daleko od optimalnog stanja, ali moraš ih istrpiti. Preuzeo ma taj rizik i po meni je to taj put.“

„Namjerno sam išao s Pukštasom s klupe. Bez obzira na želju, moja je pretpostavka bila da bismo mogli imati problema pa sam zato stavio neke na klupu. Promjena krila dobro nam je došla. Sve sam to radio ciljano. Bilo je dobrih stvari. Dali smo 5 golova, Belupu 4. Sada kreiramo nešto više, želimo biti odlučni. Neforsirane te pogreške vode u kontra-napade, ali nekad moraš otpustiti kočnice.“

„Neki su nam igrači izgubili malo samopouzdanja. Znam da Brekalo ima dobar potencijal. Svjestan sam da će to sve doći, Livaja će biti zdraviji i na svojoj razini, Pukštas ima ogroman prostor.“

„Mi smo već zaboravili na ovu pobjedu. Fokus je na Istri. Do pauze moramo uzeti sve bodove. Moramo biti spremni i igrati najbolju utakmicu jer imamo prostora za napredak.“

„Neusporedivo su bolja poluvremena bila protiv Rudeša nego ova danas.“

„Ideja je bila da Krovinovića pokušamo upariti sa Sigurom. Bila mi je zanimljiva ideja ovoga što smo igrali s njim i Kalikom. Danas sam htio očistiti lijevu stranu za Livaju i Brekala kako bismo više dolazili u prostor, a ne bili u njemu. Zadovoljan sam s Filipom, nije to bio problem ni prije“, zaključio je Karoglan.