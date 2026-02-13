Karnevalska povorka mijenja promet u centru Splita, evo kuda će voziti linije

Dana 15. veljače 2026. godine, povodom održavanja manifestacije „Fešta o’ maski – smotra karnevalskih skupina“ u vremenu od 13:30 do 16:00 sati bit će naizmjenično zatvorena za sav promet Trumbićeva obala, na dionici od Hotela Ambasador do Prokurativa uz povremeno propuštanje vozila od strane djelatnika prometne policije.

Slijedom navedenog, autobusne linije prometovat će na sljedeći način:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Linija br. 12 – polazak u 15:00 sati prometuje sa Zapadne obale

Linija br. 21 – polazak u 14:50 sati prometuje sa Zvončaca (pokraj zgrade Banovine)

"Molimo cijenjene putnike za strpljenje i razumijevanje", poručuju iz Prometa.