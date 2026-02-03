Karneval stiže u Kaštela: Vesela povorka Kambelovskog krnjevala!

Tradicionalni 31. Kambelovski krnjeval i 20. Županijske maškare donose veselje, boje i satiru u srcu Kaštela. Održati če se u nedjelju, 8. veljače 2026. godine, u Kaštel Kambelovcu, s početkom u 15:00 sati.

Karnevalska povorka kreće u 15:00 sati od Marine Kaštela (Kaštel Gomilica) prema Brcu u Kaštel Kambelovcu.

Na krnjevalu će sudjelovati sve značajnije maškarane skupine iz Splitsko-dalmatinske županije, kao i gosti iz okolnih županija. Povorku dodatno obogaćuju višemjesečne pripreme članova Kulturne udruge Polantana.

Kao i prethodnih godina, bit će prikazane brojne anegdote i satirične točke iz različitih sfera društvenog života, uključujući i točku s kojom KU Polantana sudjeluje na Riječkom karnevalu.

NAPOMENA:

Zbog održavanja krnjevala, Cesta dr. Franje Tuđmana bit će zatvorena za promet na dionici od ulaza u Marinu Kaštela do Dudanovog puta u Kaštel Kambelovcu, u vremenu od 15:00 do 16:30 sati.

Obilazni pravac: preko petlje u Kaštel Gomilici, Cestom Ivana Pavla II. do Puta sv. Lovre od Ostroga u Kaštel Lukšiću.