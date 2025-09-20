Karmen pretukla ljubavnika u dvorištu kuće, oboje su bili pijani

Karmen (38) je u dvorištu obiteljske kuće oko pola sata iza ponoći pretukla ljubavnika Tonija (36).

Intervenirala je policija, a Toni je odvezen u bolnicu. Prema ovotjednoj optužnici, sve se dogodilo sredinom srpnja ove godine oko 00.30 sati u selu kod Krapine.

“Na dvorištu obiteljske kuće, pod utjecajem alkohola od 1,83 promila, Karmen je svog intimnog partnera Tonija više puta rukom udarila u predjelu glave te je zadobio površinsku ozljedu u području gornje čeljusti”, ističe se u optužnici.

Premda nije riječ o težoj tjelesnoj ozljedi, Karmen je kazneno prijavljena jer je nedjelo počinjeno prema bliskoj osobi. No, opovrgnula je krivnju jer je, kaže, upravo ona dojavila da se njezinom partneru pogoršalo psihičko stanje i da je pod utjecajem alkohola.

I Toni bio pijan

“Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su zatekli Tonija s ozljedama, a zbog čega je pregledan od strane djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko zagorske županije. U bolničkoj prijavi je konstatirano da je Toni u svađi s Katarinom zadobio tjelesne ozljede”, kažu tužitelji.

Toni je u istrazi koristio svoje zakonsko pravo te nije dao svoj svjedočki iskaz u postupku. Sudska vještakinja prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki navodi kako iz medicinske dokumentacije proizlazi da je oštećenik zadobio ozljede od strane intimne partnerice Karmen.

U povijesti bolesti postavljena je dijagnoza površinske ozljede glave, a u medicinskoj dokumentaciji se samo navodi da se radi o površinskoj ozljedi u području gornje čeljusti. Izvjesno je pak da se radilo o ozljedi koja nije zahtijevala bolničko zbrinjavanje.

Iz zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola u organizmu proizlazi kako je i Toni bio pijan – izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,74 promila, ističe se u optužnici kojom državno odvjetništvo za Karmen traži godinu dana uvjetnog zatvora i plaćanje 500 eura troškova, piše Danica.hr.