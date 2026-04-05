Karlo se napio nakon očevog sprovoda i psovao Boga policajcima

Karlo je uhićen jer se nakon očeva pogreba napio pa posvađao sa susjedima i policijom. Prema presudi, sve se dogodilo oko 21.30 sati u okolici Novog Marofa u dvorištu obiteljske kuće, prenosi Danica.
“Prilikom službenog postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike riječima ‘koji ku*ac bute vi mene je*ali doma, bog vas je*o tata mi je hmrl, niš se nem smiril, je*o vam isus majku, đubrad, odje*ite s dvorišta dok vas ja nisam natiral’.
Pritom je pokazivao policijskim službenicima srednji prst desne šake. Nakon što mu je policajac izdao naredbu da prestane, nastavio ga je psovati i vrijeđati riječima ‘ti buš meni izdaval naredbe, bog te je*o, đubre jedno’, unoseći mu se u lice”, navodi se u presudi.
Policiju je pozvao susjed jer je Karlo (35) u dvorištu te noći remetio javni red i mir pa se posvađao i s njim. Na sudu je sve priznao i izrazio žaljenje zbog svega.
“Ispričavam se policiji… Taj dan je bio pogreb mome ocu, previše sam popio i posvađao se sa susjedom. Kad je došla policija, nisam se ni prema njima lijepo ponašao. Ma, sve sam učinio u afektu. Molim vas da uzmete u obzir da nikad nisam osuđivan”, branio se Karlo.
Sutkinja ga je proglasila krivim i odredila mu 700 eura kazne i 20 eura prekršajnih troškova. Od svega mu se oduzima 80 eura jer je dva dana proveo u policijskom pritvoru. Još je dobro i prošao jer je za vrijeđanje i omalovažavanje policije mogao dobiti kaznu od 4000 eura i 30 dana zatvora.