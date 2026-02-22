Kardiolozi upozoravaju: Ovu vrstu hrane treba izbjegavati želite li zaštititi srce

Prehrana ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, a kardiolozi upozoravaju da bi jedna promjena u jelovniku mogla značajno smanjiti rizik od ozbiljnih bolesti.

Kardiolog Dean Marella ističe da bi smanjenje unosa prerađenog mesa trebalo biti među prvim koracima prema zdravijem srcu. Hrenovke, salame, šunka, slanina i kobasice povezuju se s većim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa te povećane smrtnosti od svih uzroka. Riječ je o visoko prerađenim proizvodima koji sadrže velike količine soli i zasićenih masti.

Samo jedna hrenovka može sadržavati oko 20 posto preporučenog dnevnog unosa natrija. Prekomjeran unos soli pridonosi povišenom krvnom tlaku, koji je jedan od glavnih čimbenika rizika za razvoj srčanih bolesti. Uz to, zasićene masti iz prerađenog mesa povisuju razinu LDL kolesterola, poznatog kao „loši“ kolesterol.

Istraživanja su pokazala i povezanost između konzumacije prerađenog crvenog mesa i povećanog rizika od razvoja dijabetesa. Zamjena takvih proizvoda neprerađenim mesom ili peradi može smanjiti taj rizik. Budući da dijabetes znatno povećava vjerojatnost razvoja srčanih bolesti, ova promjena prehrambenih navika može imati dugoročne koristi.

„Na prerađeno meso treba gledati kao na povremenu poslasticu, a ne kao na svakodnevnu namirnicu. Bolje prehrambene navike mogu značajno smanjiti rizik od dijabetesa, hipertenzije i povišenog kolesterola, a sve su to glavni pokretači srčanih bolesti“, poručuje Marella.

Kardiolog Sergiu Darabant savjetuje i pažljivo čitanje deklaracija na proizvodima. Kraći popis sastojaka i manji broj aditiva obično upućuju na kvalitetniji izbor.

„Pacijentima često govorim da za početak nauče osnove čitanja deklaracija. Također naglašavam stav: ako ga ne kupite, nećete ga ni jesti. Kontrola nad onim što unosite u kuću često je najveći korak prema uspjehu“, ističe Darabant.

Stručnjaci zaključuju da smanjenje unosa prerađenog mesa te odabir svježijih i manje prerađenih namirnica može biti važan korak u prevenciji bolesti srca.