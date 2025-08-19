Kardiologinja otkriva: Ova svakodnevna navika koja može povećati krvni tlak

Osobe koje pate od povišenog krvnog tlaka dobro znaju osnovne preporuke: izbjegavanje cigareta, uravnotežena prehrana i redovita tjelovježba. No, stručnjaci ističu kako postoji još jedan čimbenik koji mnogi zanemaruju, a koji značajno utječe na zdravlje srca, piše Parade.

Riječ je o – stresu. On je neizbježan, no način na koji ga kontroliramo uvelike određuje naše zdravlje. Prema mišljenju kardiologinje dr. Aye Thandar Win, postoji navika koja nas stalno izlaže stresu, a da toga često nismo ni svjesni.

Skriveni okidač: stalno provjeravanje e-pošte

Prema istraživanjima, više od 60 posto ljudi svoju e-poštu provjerava putem mobitela, i to u svako doba dana. Za mnoge je to prva jutarnja rutina, ali i posljednja aktivnost prije spavanja. Dr. Win objašnjava kako ta stalna povezanost održava tijelo u stanju pripravnosti, što opterećuje srce.

„Svaki put kad otvorite sandučić s porukama, tijelo može osloboditi hormone stresa – kortizol i adrenalin. Oni ubrzavaju puls i povisuju tlak, kao da ste u situaciji borbe ili bijega“, kaže kardiologinja.

Signali koje možda ignoriramo

Jedan od pokazatelja da nas e-pošta stavlja pod pritisak jest promjena disanja. Ljudi nesvjesno počnu disati plitko dok pregledavaju poruke, a upravo takav obrazac održava tijelo u napetosti. Dugoročno, upozorava dr. Win, to može imati ozbiljne posljedice na srce i krvne žile.

Kako smanjiti rizik?

Prekidanje tog obrasca moguće je uz jasne granice. Stručnjaci preporučuju da se odredi određeno vrijeme u danu za provjeru e-pošte, dok je isključivanje obavijesti prvi korak prema smanjenju kompulzivnog ponašanja.

Uz to, pomažu i vježbe disanja. „Isprobajte dijafragmalno disanje – polagane, duboke udisaje kroz nos uz širenje trbuha, pet do deset minuta dnevno. Ova jednostavna tehnika opušta živčani sustav, snižava broj otkucaja srca i potiče bolju oksigenaciju“, savjetuje dr. Win.