Karaoke, stand up, emocije i videoigre na početku novog tjedna u Zoni!

Bogat prosinački program u Zoni nastavlja se i u novom tjednu uz večer karaoka i stand up nastupa, radionicu o emocijama, videoigre, druženje anime zajednice te otvorenje posljednje ovogodišnje izložbe u ciklusu Mladi izlažu.

"Tjedan započinje prvim Open micom koji spaja karaoke i stand up nastupe. Pridružite nam se bez obzira znate li pjevati, pričati šale ili samo volite javni nastup. Dobrodošli ste i ako ipak više uživate u slušanju", poziva voditeljica Zone Lara Zubanović.

U utorak u 18 sati u Zoni će se održati nova radionica u sklopu savjetovališta Prika pod nazivom "Blagdani bez filtera: Kako se stvarno osjećam?". Sudionici će kroz asocijativne karte, kreativne zadatke i lagane pokretne vježbe istražiti vlastite osjećaje u blagdanskom razdoblju obilježenom radošću, pritiscima i očekivanjima. Radionicu vodi Andrea Ratković Kozomara, edukantica Geštalt psihoterapije.

"Nakon Prikine radionice, u 20:30 sati, održat će se Jackbox party game night, druženje uz popularne videoigre iz kolekcije Jackbox Party Pack. Igre su vrlo jednostavne za naučiti, pa se bez problema mogu priključiti i potpuni početnici. Za sudjelovanje je potreban samo mobitel, a u akciju se uključuje i publika", objašnjava Zubanović.

Najveće druženje splitske anime zajednice održat će se u Zoni u četvrtak od 18 sati, u sklopu redovitog okupljanja koje se održava drugog i trećeg četvrtka u mjesecu.

"U subotu, 20. prosinca u 18 sati, u Zoni se otvara posljednja izložba desetog ciklusa programa Mladi izlažu. Otvorenje izložbe autorice Maje Perak pratit će razgovor s umjetnicom te kreativna radionica. Autorica će publici pružiti priliku da se okuša u monotipiji i izradi vlastiti otisak. Riječ je o tehnici koja je jednako privlačna ljubiteljima umjetnosti i onima koji žele isprobati nešto novo", najavljuje Zubanović.

Program u Zoni nastavlja se do kraja mjeseca, a posjetitelje očekuju i prigodna božićna Slušaona, Filmski klub, sajam odjeće i rukotvorina Pazarium, Speed friending, Ajmo se igrat! te pisanje čestitki. Detalji o svim događanjima i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.