Karamarko objavio fotografiju s kćerima: "Sa svojim curama na Brdu ukazanja"

Tomislav Karamarko, bivši šef HDZ-a, objavio je obiteljsku fotografiju na Facebooku.

"Uoči blagdana Velike Gospe, sa svojim curama na Brdu ukazanja...", napisao je uz sliku iz Međugorja na kojoj pozira s kćerima Lanom i Katarinom. Karamarko je Lanu i sina Martina dobio s prvom suprugom Enisom Muftić, s kojom je bio u braku od 1993. do 2011. godine. 2015. vjenčao se sa sadašnjom suprugom Anom. Iste godine dobili su kćer Katarinu, prenosi Index.

Lana živi u Londonu

Lana živi u Londonu gdje, koliko je poznato, radi u odjelu jednog luksuznog modnog brenda. Tamo je i diplomirala. "Nakon završenog preddiplomskog studija u Hrvatskoj, odlučila sam se za London jer me zanimao studijski program Luxury Brand Management koji u Hrvatskoj nije dostupan u obliku diplomskog studija. U Londonu sam studirala na Sveučilištu Regents.

Studij je bio izuzetno zanimljiv, koristan i omogućio mi je da se specijaliziram za tu industriju", otkrila je za Mixer.hr prije nekoliko godina.