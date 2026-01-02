Karačić napušta Hajduk?

Fran Karačić (29) pregovara s Osijekom, potvrđeno je Indexu. Pregovori su u tijeku, no posao još nije blizu realizacije. Australski desni bek mogao bi napustiti Hajduk šest mjeseci nakon što je stigao u klub. Iskusni defenzivac nije u prvom planu trenera Gonzala Garcíje koji na njegovoj poziciji koristi Luku Hodaka i Niku Sigura. Karačić je sezonu počeo kao standardni desni bek, no otkrićem Hodaka izgubio je svoje mjesto u udarnom sastavu.

U Hajduku je od ljeta 2025.

Karačić je prema podacima s Transfermarkta u Hajduk stigao za 200 tisuća eura iz Lokomotive prošlog ljeta. Dosad je za splitski klub upisao 17 nastupa u svim natjecanjima, a ima i dva pogotka i asistenciju. Posljednji put u prvih 11 Hajduka u SuperSport HNL-u nastupio je 4. listopada prošle godine u pobjedi 1:0 kod Vukovara u Vinkovcima.

Daleko od prvog sastava

Nakon toga je skupio 36 minuta igre u sljedećih osam SHNL utakmica. Posljednji put igrao je protiv Varaždina (1:1) u 15. kolu na Poljudu kada je upisao 29 minuta. Karačić je u karijeri još igrao za Zagreb, Kustošiju, Lokomotivu, Lučko, Dinamo, Bresciju i Rudeš. Prema Transfermarktu vrijedi 750 tisuća eura.