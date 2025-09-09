Kapetan Vatrenih već godinama ulaže u nekretnine. Njegova ulaganja otkrivaju jasan plan

Hrvatski kapetan Luka Modrić je napunio 40 godina, ali ga to ne sprečava da i dalje igra na visokom nivou, kako u dresu Milana tako i u vatrenima od kojih se još ne pomišlja oprostiti. Hrvat je u veteranskim nogometnim godinama. Ovoga ljeta se oprostio od Real Madrida, no već se odavno osigurava pametnim ulaganjem jednog dana kada prestane igrati profesionalni nogomet, piše Večernji list.

Naime, Modrić je još 2020. godine osnovao agenciju za nekretnine pod nazivom Modric Family SL koja je 2022. godine raspolagala imovinom vrijednom 14.7 milijuna eura. U svibnju je osvajač Zlatne lopte navodno odlučio uložiti još šest milijuna eura kapitala radi kupnje raznih nekretnina u okolici Madrida, što je na kraju i učinio, pa je tako postao "kralj nekretnina".

Modrić je prije te godine kupio zemljište površine 941 četvornog metra. Nekada se tu nalazio hotel s vrtom, pa Modrić ima pravo srušiti ga i izgraditi novi. Osim toga, Modrić je kupio i tri novoizgrađena stana u blizini Realovog trening-kampa u poznatom Valdebebasu, uz to je zakupio i tri parkirališna mjesta u blizini stanova. Uz to ima luksuznu vilu u Madridu, gdje je stanovao tijekom svojih dana u bijelome dresu.