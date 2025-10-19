KAOS U POPRAVNOM DOMU Mladići napali policajce. Petero ozlijeđenih

U Odgojnom zavodu u Turopolju u petak je došlo do sukoba u kojem su lakše ozlijeđena trojica pravosudnih policajaca i dvojica mlađih punoljetnika, izvijestio je net.hr pozivajući se na potvrdu Ministarstva pravosuđa.

Prema priopćenju Ministarstva, dvojica štićenika najprije su pružila otpor službenicima pravosudne policije tijekom obavljanja dužnosti, nakon čega su ih zajednički fizički napali.

Pravosudni policajci uspjeli su ih svladati i ponovno uspostaviti red u zavodu. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su i napadači i trojica policajaca zadobili lakše tjelesne ozljede.

„U tijeku je postupak utvrđivanja svih okolnosti događaja kako bi se poduzele odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom“, poručili su iz Ministarstva.