Kaos u Kninu: Četvorica muškaraca brutalno se potukla, policija uhitila osumnjičene

​Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom i 40-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju te nad 39-godišnjakom i 42-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je jučer, 16. listopada pola sata iza ponoći u automat klubu u Kninu, osumnjičeni 28-godišnjak, zbog narušenih međuljudskih odnosa, verbalno a potom i tjelesno napao 40-godišnjaka na način da ga je drvenom palicom udario u predjelu tijelu, a potom je tjelesno napao i 39-godišnjaka zadavši mu više udaraca drvenom palicom u predjelu tijela i glave.

Daljnjim istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni muškarci u dobi od 40, 39 i 42 godine tjelesno napali 28-godišnjaka zadavši mu više udaraca rukama i nogama u predjelu tijela i pritom ga lakše ozlijedili.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 28-godišnjaku i 42-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teže ozljede.

Izvršenim alkotestiranjem 28-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,85 promila.

Tijekom postupanja policija je pronašla i od 39-godišnjaka oduzela jedan pvc smotuljak ispunjen drogom amfetamin „speed“ bruto težine 0,3 grama.

Po dovršenom istraživanju osumnjičeni muškarci će tijekom dana biti predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok će kaznena prijava biti dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv 39-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog.