KAOS U KASNIM POSLIJEPODNEVNIM SATIMA: Splićanima lupao šakama po automobilima, razbio retrovizor djelatnicima Saniteta!

Policijski službenici Policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem koji je 31. listopada 2025. godine oko 18:20 sati u Ulici Dubrovačka u Splitu narušio javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Muškarac je šetao po kolniku i šakama udarao po vozilima, glasno vikao i galamio te je na opisani način remetio promet i uznemiravao građane. U trenutku kada se pored njega zaustavilo sanitetsko vozilo u namjeri da mu pruži pomoć obzirom da se nalazio u rastrojenom stanju, šakom je razbio retrovizor na vratima vozača.

Pružao je otpor policiji

Uskoro je uhićen, ali tijekom dovođenja u policijsku postaju, počeo je pružati aktivni otpor policijskim službenicima, oglušujući se o njihove naredbe i pokušavajući se udaljiti. Policijski službenici su nad njim upotrijebili sredstva prisile te ga kontrolirano svladali i smjestili u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija 2,43 g/kg alkohola u organizmu.

Muškarac je odveden na sud jer je počinio prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a po završetku kriminalističkog istraživanja podnesena je i kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavka 1. Kaznenog zakona, budući da je oštetio vozilo Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Muškarac je nakon saslušanja na Općinskom prekršajnom sudu u Splitu - Stalna služba u Solinu, pušten na slobodu, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.