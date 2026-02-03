Close Menu

Kaos u dalmatinskom gradu: Sukobile se tri osobe, ozlijeđen 60-godišnjak

Prestrašno

Jučer, 02. veljače 2026. godine, u poslijepodnevnim satima, u Makarskoj, došlo je do sukoba između tri osobe kojom prilikom je 60-godišnjak lakše ozlijeđen.

Na okolnosti događaja provedeno je kriminalističko istraživanje, a po dovršetku istraživanja, zbog utvrđene  sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o zaštita od nasilja u obitelji,  prijavljen je  63-godišnjak, dok je protiv 37-godišnjaka podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Teška tjelesna ozljeda u pokušaju te je predan pritvorskom nadzorniku.

