Kaos u Bruxellesu, tisuće europskih poljoprivrednika prosvjeduju "EU politika prijeti našoj budućnosti"

Veliki prosvjed poljoprivrednika iz cijele Europske unije danas je potresao europsku metropolu Bruxelles, istovremeno kad se tamo održava summit čelnika EU država i vlada. Poljoprivrednici su se okupili pred sjedištem Europske komisije i Europskog parlamenta kako bi iskazali oštru zabrinutost zbog planova o slobodnoj trgovini s Mercosur blokom i mogućim rezovima u financiranju Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

Prema procjenama organizatora, na prosvjed je u Bruxelles stiglo oko 10.000 poljoprivrednika, uz stotine traktora iz više zemalja Europske unije. Demonstranti su došli iz Francuske, Irske, Belgije i drugih članica, kako bi izrazili nezadovoljstvo trenutnom politikom EU i zahtijevali pravedne uvjete za proizvodnju hrane u Europi.

Glavni zahtjevi prosvjednika

Poljoprivrednici su se udružili u okolini europskih institucija kako bi naglasili svoje zahtejve: "Zaustavljanje ili ozbiljna revizija EU–Mercosur trgovinskog sporazuma, za koji tvrde da bi popustio tržište jeftinim uvoznim proizvodima i ozbiljno ugrozio europske proizvođače, očuvanje snažnog i pravedno financiranog ZPP-a, ključa za opstanak ruralnih zajednica i konkurentnost europskih gospodarstava i transparentnije i realnije poljoprivredne politike, koje uzimaju u obzir stvarne troškove rada na selu, klimatske izazove i globalnu ekonomsku konkurenciju.

Mnogi prosvjednici nosili su parole poput „No farmers, no food, no future“, a izjavili su da se osjećaju iznevjerenima od političkih lidera koji, prema njihovim riječima, ne razumiju svakodnevne probleme poljoprivredne zajednice

Tenzična atmosfera i incidenti

I dok su organizatori prosvjeda u početku najavili mirnu demonstraciju, u jednom trenutku došlo je do napetosti s policijom. Neki poljoprivrednici pokušali su probiti barikade, a policija je reagirala suzavcem i vodenim topovima kako bi rasteretila gomilu.

Belgijske vlasti potvrdile su da je i Europski parlament zbog sigurnosnih razloga savjetovao zaposlenicima da se drže podalje od prozora, nakon što je nekoliko zgrada u europskom kvartu bilo mete bacanja predmeta.

Prosvjedi se događaju u vrijeme dok EU čelnici raspravljaju o ključnim pitanjima, uključujući globalnu trgovinu, poljoprivrednu politiku i geopolitičke izazove. Suočeni s pritiskom domaćih gospodarstava i rastućim nezadovoljstvom u ruralnim područjima, neki lideri zatražili su odgodu ili preispitivanje Mercosur sporazuma.

Širok europski kontekst

Današnja mobilizacija nije izolirani slučaj: europski poljoprivrednici već godinama izražavaju nezadovoljstvo zbog sve strožih propisa, cjenovnih pritisaka i učinaka globalizacije na njihove zajednice. Prošloga je mjeseca Hrvatska poljoprivredna komora najavila sudjelovanje svojih predstavnika u sličnim prosvjedima kako bi ukazala na pad konkurentnosti i izazove s kojima se suočava domaća proizvodnja.