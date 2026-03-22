KAOS U AUTOBUSU Djevojka vikala na vozača pa ga udarila u glavu

Na autobusnom kolodvoru u Slavonski Brod u petak navečer zabilježen je incident koji je izbio nakon nesporazuma oko sjedećih mjesta u autobusu.

Policija je dojavu o narušavanju javnog reda i mira zaprimila oko 20.15 sati, a provedenim očevidom utvrđeno je kako je 25-godišnja putnica najprije verbalno napala 58-godišnjeg vozača, nakon čega ga je i fizički udarila u predjelu glave.

Prema informacijama policije, sukob je započeo zbog neslaganja oko rasporeda sjedenja u vozilu.

Vozač pritom nije zadobio vidljive ozljede te je odbio liječničku pomoć.

Zbog narušavanja javnog reda i mira, policijski službenici 25-godišnjakinji su izdali prekršajni nalog sukladno važećem zakonu.