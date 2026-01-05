Kaos na sjeveru Europe: Jedna od najprometnijih luka otkazala stotine letova

Zračna luka Schiphol u Amsterdamu otkazala je u ponedjeljak ujutro 450 letova zbog snijega i leda te očekuje da će taj broj rasti tijekom dana, izvijestila je nizozemska novinska agencija ANP pozivajući se na zračnu luku.

Schiphol, jedno od najprometnijih europskih čvorišta, bio je od petka prisiljen otkazati stotine letova zbog vremena.

Zimski uvjeti stvorili su probleme i u kopnenom prometu. Nijedan vlak ne vozi do glavnog kolodvora u Amsterdamu i od njega, kao ni između Utrechta i Leidena zbog kvara skretnice, piše NL Times. Vrijeme je poremetilo željeznički promet na 19 ruta diljem zemlje, uglavnom zbog smrznutih skretnica.

Rijkswaterstaat je zatvorio autocestu A32 u Frieslandu, kao i ulaze i izlaze s nekoliko drugih autocesta. Nekoliko tvrtki objavilo je da zbog vremena ne prometuju autobusi, piše Dnevnik.