Kaos na putu pema omiljenom skijalištu Dalmatinaca: Evo zašto morate biti oprezni krećete li na put

Mnogi Hrvati i ovog će vikenda krenuti prema nekom od skijališta u inozemstvu, a kao i obično, Dalmatinci će pohitati prema onima u Bosni i Hercegovini. Među najpopularnijima je svakako Kupres, gdje prema podacima tamošnjeg ski-centra snijega ima oko 40 centimetara. Međutim, vrijeme je ondje doživjelo nagli i opasan preokret. Dok je noćas temperatura pala na čak –14 °C, danas je tijekom poslijepodneva prešla u plus i nastavila rasti.

Ledena kiša zakomplicirala pristup Kupresu

Umjesto stabilnog snijega, područje je zahvatila ledena kiša, a potom i obična kiša, što je značajno pogoršalo stanje na cestama. Posebno su opasni postali prilazi Kupresu, gdje su zabilježena izlijetanja vozila. Na području Šuice vozači su imali ozbiljnih problema zbog skliskih kolnika i naglog topljenja snijega.

Snijeg iznenadio Mostar

Zanimljivo je da je snijeg danas pao i u dijelovima BiH gdje to nije uobičajeno pa se tako zabijelio Mostar. Zbog zimskih uvjeta reagirala je Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, koja je izdala upozorenje svim pravnim i fizičkim osobama o obvezi uklanjanja snijega i leda s javnih i privatnih površina.

Tko mora čistiti snijeg i led

Upozorenje se odnosi na J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar, vlasnike i korisnike poslovnih prostora, građane – vlasnike i korisnike stambenih objekata, kao i pravne i fizičke osobe zadužene za održavanje parkirališta, sportskih objekata, autobusnih stajališta, tržnica i sličnih površina. Svi su dužni redovito uklanjati snijeg i led ispred objekata ili s površina koje održavaju.

Kako je naglašeno, J.P. „Komunalno“ d.o.o. Mostar obvezan je organizirati vlastite kapacitete, mehanizaciju i ljudstvo kako bi se osiguralo pravodobno i učinkovito čišćenje javnih prometnica, staza, stepenica i puteva.

Za nepoštivanje ovih obveza predviđene su novčane kazne od 2.500 do 10.000 KM za davatelja komunalne usluge, od 1.000 do 5.000 KM za pravne osobe te od 100 do 500 KM za fizičke osobe.

Iz Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara poručuju da će komunalna inspekcija kontinuirano provoditi nadzor na terenu, dok se građanima i vozačima savjetuje dodatni oprez zbog nestabilnih zimskih uvjeta.