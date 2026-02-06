Kaos na Hvaru: Izbila tuča, pa mladići omalovažavali policajce

Na javnom okupljanju održanom u mjestu Vrbanj na otoku Hvaru dogodilo se narušavanje javnog reda i mira. Dvojica muškaraca, 23-godišnjak i 45-godišnjak koji su se nalazili u alkoholiziranom stanju (1,29 g/kg, 1,10 g/kg) međusobno su se fizički sukobili, a trojica muškaraca su vrijeđali i omalovažavali policijske službenike.

Tijekom postupanja prema 23-godišnjaku i 45-godišnjaku, trojica muškaraca, 33-godišnjak, 35-godišnjak i 28-godišnjak, koji su se nalazili u vidno alkoholiziranom stanju, započeli su bez razloga vrijeđati i omalovažavati policijskog službenika. Uhićeni su i u žurnom postupku odvedeni na sud zbog prekršaja iz čl.17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sudu je predloženo da im se odredi zadržavanje i izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ih je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti će biti donesena u redovnom postupku.

U odnosu na 23-godišnjaka i 45-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaj iz čl.13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i protiv njih će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Također, u odnosu na utvrđene propuste odgovorne osobe vezano uz održavanje javnog okupljanja provest će se istraživanje i podnijet adekvatne prekršajne prijave