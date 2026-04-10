Kaos na graničnim prijelazima, autobusi s djecom iz Srbije na ulazak čekali 10 sati: "Iscrpljeni su"

Evo gdje su najdulja čekanja

Na nekim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom nastale su velike gužve, a na ulazak u Hrvatsku čeka se i do dva sata, prenosi Dnevnik.

Probleme je izazvalo uvođenje novog graničnog sustava EES (Entry/Exit System). Sustav uvodi brojne novosti, ali i probleme sa zastojima jer putnici pri ulasku u Schengen moraju dati otiske prstiju i fotografirati se.

Hrvatski autoklub objavio je da se najdulja čekanja bilježe na Bajakovu, gdje su sinoć zapela i četiri busa puna djece koja su se iz Beograda zaputila prema Parizu. Naime, 288 djece i njihovih nastavnika 10 je sati provelo na graničnom prijelazu s Hrvatskom.

"Djeca su iz Beograda krenula oko 20:30. Na našem graničnom prijelazu s Hrvatskom bili su nešto oko 22 sata, tu su prošli nakon sat vremena. Ušli su u međuzonu s Hrvatskom i tu su praktično bili zarobljeni čitavih 10 sati. Jutros su oko 9 sati tek uspjeli prijeći", za Blic je ispričao roditelj djeteta.

Djeca, koja pjevaju u zboru, na putu su na koncerte koji će se povodom pravoslavnog Uskrsa održati u Parizu i Münchenu.

"Kći mi se javila jutros, čim su prešli granicu. Umorni su i iscrpljeni, ali u suštini su dobro, nije bilo drugih problema. Nadam se da će biti odmorni za koncerte koji su pred njima, iako im dug put tek predstoji", naveo je roditelj.

