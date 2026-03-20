Kaos na benzinskoj u Splitu: Pijana vozačica napala policajku i pružala otpor

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakinjom, za koju je utvrđena osnovana sumnja da je na štetu policijske službenice počinila kazneno djelo prisile prema službenoj osobi iz članka 314. stavka 1. Kaznenog zakona.

Prema utvrđenim činjenicama, osumnjičena se 19. ožujka 2026. godine u 00:25 sati dovezla osobnim vozilom marke BMW te ga parkirala na označenom mjestu za osobe s invaliditetom na benzinskoj postaji u Splitu. Policijski službenici pristupili su joj radi utvrđivanja identiteta, pri čemu je alkotestiranjem utvrđeno da se nalazi pod utjecajem alkohola od 1,76 g/kg. Nakon toga osumnjičena je iz ruku policijskog službenika istrgnula mjerni uređaj te, unatoč upozorenjima, nastavila s agresivnim ponašanjem. Tom je prilikom fizički napala policijsku službenicu, zbog čega su policijski službenici, u cilju sprječavanja daljnjeg napada, primijenili sredstva prisile – tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Osumnjičena je potom odvedena u bolnicu radi liječničkog pregleda te izuzimanja uzoraka krvi i urina, gdje je nastavila s agresivnim ponašanjem i pokušala se samovoljno udaljiti iz bolničkih prostorija. Policijski službenici ponovno su primijenili sredstva prisile, pri čemu je osumnjičena nogom udarila policijsku službenicu i uputila joj prijetnje. Zadržana je u službenim prostorijama do otrježnjenja, nakon čega je nad njom provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku.

Također je utvrđeno da je 29-godišnjakinja tom prilikom počinila i prekršaje protiv javnog reda i mira, vičući, vrijeđajući i omalovažavajući policijske službenike, kao i neprekidnim korištenjem zvučnog signala vozila nakon parkiranja. Nadalje, počinila je i više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, budući da je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, odbila testiranje na prisutnost droga te parkirala vozilo na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom bez propisane oznake pristupačnosti. Protiv osumnjičene će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.