KAOS NA AUTOCESTI Izazvao nesreću pa pobjegao, odbio testiranje na alkohol i droge

U petak, 14. studenog oko 23,38 sati na autocesti A1 kod Šibenika, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom.

Prometna nesreća se dogodila kada je 31-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom sisačkih registarskih oznaka, krećući se izlaznim kolnikom autoceste A1- čvor Šibenik, dolaskom do završetka metalne zaštitne ograde na mjestu gdje prometne trake nisu obilježene, nije se kretao na udaljenosti od desnog ruba kolnika tako da ne ugrožava sebe i druge sudionike u prometu, uslijed čega prednji desnim bočnim dijelom vozila udara u metalnu zaštitno odbojnu ogradu koju pritom oštećuje, nakon čega napušta mjesto događaja prometne nesreće, a da oštećenom vlasniku objekta nije ostavio osobne podatke i podatke o vozilu kojim je prouzročio prometnu nesreću.

Brzom reakcijom policije vozač je zaustavljen nedaleko mjesta prometne nesreće, nakon čega mu je ponuđen test na prisutnost alkohola u organizmu te ispitivanje s pomoću odgovarajućih sredstva i uređaja radi utvrđivanja prisustva droge i lijekova u organizmu, što je izričito odbio.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita i za vrijeme dok mu je pravomoćnim rješenjem izrečena zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole u razdoblju od dvije godine zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Na mjestu događaja prometne nesreće vozač je odbio liječničku pomoć, nakon čega je priveden u službene prostorije policije, a vozilo privremeno oduzeto do donošenja odluke o prekršaju.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku u kojem je policija predložila bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, ukupnu novčanu kaznu u iznosu od 4,640 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom“ B“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku.