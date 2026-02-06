Kaos na A1: Lik 60 kilometara vozio u suprotnom smjeru, bio mortus pijan i bez vozačke

Dvadesetšestogodišnji muškarac jučer je u ranim jutarnjim satima vozio čak 60 kilometara u suprotnom smjeru autocestom A1, od naplatne postaje Zdenčina do čvora Bosiljevo 2. Policija ga je zaustavila te utvrdila da je vozio pijan i bez vozačke dozvole, a riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja, stoji u priopćenju karlovačke policije.

Niz teških prekršaja

Policijski službenici utvrdili su da je muškarac upravljao osobnim automobilom riječkih registarskih oznaka te se kretao u zabranjenom smjeru prema jugu, čime je u više navrata ugrozio promet na autocesti. Izmjereno mu je 0.91 promila alkohola u krvi, a provjerom je ustanovljeno i da je za volan sjeo prije stjecanja prava na upravljanje. Također, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Neispravan auto bez zimske opreme

Tehničkim pregledom vozila na cesti utvrđeni su i veći tehnički nedostaci, ponajviše istrošenost guma. Vozilo nije imalo ni propisanu zimsku opremu, iako se kretalo takozvanom zimskom dionicom javne ceste. Osim navedenih prekršaja, vozač kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu.

Hitno doveden na sud

Zbog niza prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici, 26-godišnjak je uz optužni prijedlog u žurnom postupku doveden na nadležni Općinski sud. Policija je zatražila da mu se izrekne kazna zatvora od 30 dana, ukupna novčana kazna od 2800 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 10 mjeseci te da mu se trajno oduzme vozilo. Sud mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana i novčanu kaznu u iznosu od 2300 eura.