KAMO U SPIZU? Evo kako u nedjelju rade trgovine i shopping centri

Donosimo pregled radnog vremena trgovina i trgovačkih centara nedjeljom. Prema važećim propisima, trgovci tijekom godine mogu raditi najviše 16 nedjelja, a sami odlučuju koje će to nedjelje biti.

Kupcima se zato savjetuje da prije odlaska u kupnju provjere radno vrijeme svoje najbliže poslovnice.

Lidl – informacije o radnom vremenu dostupne su po pojedinim lokacijama na službenim stranicama.

Spar i Interspar – detaljan raspored rada po trgovinama može se provjeriti online.

Kaufland – radno vrijeme razlikuje se ovisno o gradu i poslovnici, a sve pojedinosti objavljene su na njihovim stranicama.

Studenac – informacije o tome koje poslovnice rade nedjeljom dostupne su putem službenih kanala.

Tommy – raspored rada po trgovinama može se provjeriti online.

Plodine – radno vrijeme po gradovima i adresama objavljeno je na njihovim mrežnim stranicama.

Kada je riječ o trgovačkim centrima, Joker, Mall of Split i City Center one ove nedjelje ne rade.