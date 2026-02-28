KAMO U SPIZU? Evo kako u nedjelju rade trgovine i shopping centri

Donosimo pregled radnog vremena trgovina i trgovačkih centara nedjeljom. Prema važećim propisima, trgovci tijekom godine mogu raditi najviše 16 nedjelja, a sami odlučuju koje će to nedjelje biti.
Kupcima se zato savjetuje da prije odlaska u kupnju provjere radno vrijeme svoje najbliže poslovnice.
Lidl – informacije o radnom vremenu dostupne su po pojedinim lokacijama na službenim stranicama.
Spar i Interspar – detaljan raspored rada po trgovinama može se provjeriti online.
Kaufland – radno vrijeme razlikuje se ovisno o gradu i poslovnici, a sve pojedinosti objavljene su na njihovim stranicama.
Studenac – informacije o tome koje poslovnice rade nedjeljom dostupne su putem službenih kanala.
Tommy – raspored rada po trgovinama može se provjeriti online.
Plodine – radno vrijeme po gradovima i adresama objavljeno je na njihovim mrežnim stranicama.
Kada je riječ o trgovačkim centrima, Joker, Mall of Split i City Center one ove nedjelje ne rade.