Kamo u spizu? Evo kako će ove nedjelje raditi trgovački centri i trgovine

Prema izmjenama Zakona o trgovini, hrvatski trgovci mogu odabrati samo 16 nedjelja u godini u kojima će raditi. Provjerili smo kako će trgovine raditi ove nedjelje.

KONZUM - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

LIDL - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis trgovina koje će biti otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

CITY CENTER ONE - Ove nedjelje moći ćete obaviti šopingu ovdje.