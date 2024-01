KALINIĆ ZADIVIO SPORTSKI SVIJET "Igrat će za ljubav iz mladosti"

Nikola Kalinić ponovno se priključio prvoj momčadi Hajduka te će od danas započeti pripreme za nastavak sezone, objavio je u srijedu službeni Hajduk.

Iskusni napadač vraća se na Poljud nakon višemjesečne pauze, a danas je i službeno potpisao ugovor s klubom do kraja aktualne sezone.

Nikoli je ugovor s Bijelima istekao krajem srpnja prošle godine te je od tada odlučio uzeti pauzu od nekoliko mjeseci. Tijekom studenog prošle godine trener Mislav Karoglan i sportski direktor Mindaugas Nikoličius obavili su razgovor s njim te su zajednički zaključili kako će Nikola najprije odraditi niz individualnih treninga prije nego se uključi u puni trenažni proces s ostatkom momčadi na počeku priprema za nastavak sezone.

Sportski direktor kluba Mindaugas Nikoličius danas je kazao: "Što se tiče financija, to je bilo najlakše u tri godine što sam u Hajduku. Dogovorili smo 1 euro njegove plaće. On želi pomoći Hajduku i osvojiti naslov, to je jedini motiv zbog kojega se vratio."

Kalinić je profesionalnu karijeru započeo u Hajduku, odakle je 2009. godine otišao u Blackburn za sedam milijuna eura.

O Kalinićevom potezu pišu svjetski mediji i sportski komentatori.

Objava poznatog novinara Fabrizia Romana, koji se bavi nogometnim transferima o potpisivanju ugovora nogometaša, o Klaniću koji će igrati za simboličnu plaću od jednog eura mjesečno, brzo se proširila među svjetskim medijima.

🇭🇷 Hajduk Split sign Nikola Kalinić as free agent on 5 month contract… on €1 salary. Yes, €1! ❤️

“This was easiest deal in my 3 years at Hajduk — it’s 1€ salary”.

“Nikola returns with one aim, help Hajduk to win the title after 19 years”, says director Mindaugas Nikoličius. pic.twitter.com/ldG2PWfxLj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2024