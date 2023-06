KAKVO VRIJEME NAS OČEKUJE ZA VIKEND? Stiže mala promjena, no to neće potrajati! Nakon toga slijedi stabilizacija...

Čini se da je u Dalmaciju stiglo pravo ljeto. Naime, ispred nas su izuzetno vrući dani.

Naime, temperatura zraka u Splitu nije padala ispod 25°C, a bilo je dosta neugodno uz 60-70% vlage.

U 7 sati izmjereno je u Kninu 19°C; na Hvaru, Prevlaci, Pločama i Zadru 23°C; u Dubrovniku i Šibeniku 24°C; na Lastovu, u Kaštelima i na Velom Rtu 25°C; te u Splitu već u 7 sati 27°C.

Očekuje se pretežno vedro vrijeme povremeno uz umjerenu naoblaku. Tijekom dana zapuhat će slab do umjeren maestral, a more će biti uglavnom mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka bit će između 30°C i 33°C, a u Zagori do 36°C.

Malo niže temperature za vikend

Sutra se očekuje također stabilno vrijeme, dakle vedro i vruće, povremeno uz umjerenu naoblaku. Zapuhat će slabo do umjereno jugo, pa će biti još više vlage i nekima još neugodnije i sparnije. More će biti mirno ili malo valovito, a na otvorenom i prema večeri umjereno valovito. Temperature zraka bit će bez veće promjene, ali osjećaj će biti neugodniji zbog veće količine vlage.

U noći na subotu stiže promjena. Zapuhat će umjerena do jaka bura koja će tijekom dana na moru okretati na tramuntanu, a prema večeri će vjetar postupno oslabjeti. Tijekom dana bit će promjenjivo, uz jači razvoj naoblake. Moguća je kiša ili pljusak, ponegdje i neverin, ali to neće trajati cijeli dan, odnosno bit će dosta lokalno i moguće je da negdje oborine izostanu.

U nedjelju se očekuje stabilno vrijeme, uz postupno slabljenje bure i tramuntane, a temperature zraka će općenito za vikend biti malo niža, 3-4 stupnja.