Kakvo neugodno iznenanđenje. Autor hita "Ako ne znaš šta je bilo" neće doći na koncert: "Njihova izjava jako me pogodila"

Iako je autor Thompsonovog velikog hita "Ako ne znaš šta je bilo", Nenad Ninčević odlučio je ne prisustvovati velikom koncertu na Hipodromu. Ostao je u Splitu, a za Novu TV objasnio je razloge svoje odluke.

"Nije do Marka, čuli smo se jutros, već do ljudi iz njegova tima. Njihova izjava da sam 'samo jedan od 200 suradnika' jako me pogodila", rekao je Ninčević, dodajući ironično kako ti isti danas "vjerojatno prodaju Janu po Hipodromu".

Prisjetio se i rada na novom albumu: – Gdje su bili kad smo Marko i ja od šest popodne do šest ujutro radili i tješili jedan drugoga po Savici, jer smo obojica prolazili težak period?

Ninčević ističe da su on i Marko Perković Thompson i dalje u dobrim odnosima te da će večeras na koncertu izvesti čak 14 njegovih pjesama, ali je njegova ljutnja jasno usmjerena prema ljudima iz pjevačeva tima.