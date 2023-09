KAKVO IZNENAĐENJE Objavljena lista najboljih gradova za digitalne nomade: Svoje je mjesto pronašao i jedan dalmatinski grad

S obzirom na to da se procjenjuje kako diljem svijeta ima oko 35 milijuna digitalnih nomada, koji rade na različitim dijelovima svijeta, zgodno je čuti što su njihove potrebe i razmišljanja.

Stranica "A brother abroad", koja objavljuje sadržaj namijenjen digitalnim nomadima diljem svijeta, svake godine objavljuje ispitivanje o omiljenim destinacijama digitalnih nomada.

Većina digitalnih nomada je u 30-im godinama, a 85 posto nomada putuje više od godinu dana. Većina ih na jednom mjestu ostaje između tri i šest mjeseci (66 posto), a čak 83 posto je samozaposleno. Više od polovice digitalnih nomada radi u području marketinga, developmenta aplikacija, kao dizajneri, pisci ili stručnjaci za e-commerce, piše Zimo.

Kad biraju mjesto s kojeg rade, najvažniji faktor im je - internet. Nakon toga slijede sigurnost lokacije, pristup prirodi, jednostavnost dobivanja vize, a zanimljivo, najmanje važna im je coworking kultura.

No, posebno je zanimljivo vidjeti gdje digitalni nomadi vole boraviti. Meksiko trenutno ugošćuje najviše digitalnih nomada (14 posto), a slijede ga Tajland i Portugal. Na listi 10 najprivlačnijih zemalja digitalnim nomadima, Hrvatska je rangirana kao top lokacija na Balkanu i u istočnoj Europi.

Zanimljivo, 9 od 10 najpoželjnijih lokacija za digitalne nomade su obalne zemlje koje su pristupnici njihovoj regiji (glavne zračne luke i međunarodni letovi) i bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika manji je od prosječnog proračuna digitalnog nomada.

Najpoželjniji u Europi su...

SuperCasinoSites otišao je korak dalje i napravio analizu najpoželjnijih europskih gradova za digitalne nomade. Prilikom analize, uz glavne čimbenike poput odabira mjesta stanovanja i rada, fokusirali su se i na lokalne cijene hrane, smještaja javnog prijevoza i interneta. Na temelju tih podataka, napravili su listu najboljih europskih gradova za digitalne nomade. Na listi se našao i jedan hrvatski grad, ali ne onaj na koji biste prvi pomislili.

Krakow, Poljska

Kao najbolji europski grad za digitalne nomade istaknut je upravo Krakow. Stoljećima je Krakow, drugi po veličini grad u Poljskoj, bio političko, kulturno i gospodarsko središte. Danas se može pohvaliti prekrasnom arhitekturom, obiljem parkova i zelenih površina, kao i uspješnom startup zajednicom. Gradu je lako pristupiti iz zračne luke, a razgranata mreža autobusa i tramvaja povezuje mnoge okruge i četvrti. Javni prijevoz je pristupačan, ali nije to ono što mu pomaže da bude prvi na našoj listi – Krakow je na drugom mjestu po jeftinoj hrani, na trećem po pristupačnom smještaju, a na petom po sigurnosti i troškovima interneta.

Riga, Latvija

Prema našem istraživanju, glavni i najveći grad Latvije drugi je najbolji grad za digitalne nomade u Europi. Populacija Rige od 600.000 ljudi čini je najvećim gradom u baltičkim državama. Nema puno sunca, a zime su posebno hladne i snježne, ali niski troškovi života, u kombinaciji sa živopisnom kulturom i aktivnim noćnim životom mogu to lako nadoknaditi. Plaća u Ujedinjenom Kraljevstvu ovdje može kupiti mnogo više nego kod kuće ili u Njemačkoj, na primjer. Stanarina je znatno niža, hrana i prijevoz jeftiniji, a u gradu i okolici ima se što vidjeti i raditi.

Budimpešta, Mađarska

Budimpešta je glavni i najveći grad u Mađarskoj, ali unatoč svojoj veličini, lako se snaći u njoj čak i za strance koji planiraju ostati kraće vrijeme. Budimpešta ima praktičan i pristupačan sustav javnog prijevoza, prekrasan i prohodan središnji dio, kao i bezbroj restorana i kafića u kojima možete uživati ​​u tradicionalnoj mađarskoj kuhinji. Također je savršeno mjesto za digitalne nomade zbog jeftinih internetskih i mobilnih paketa. Osim toga, Mađarska je 2022. uvela boravišnu dozvolu za digitalne nomade koja građanima trećih zemalja omogućuje boravak u zemlji do godinu dana sve dok rade za stranu tvrtku.

Prag, Češka Republika

Prag, glavni grad Češke, ima bogatu povijest i za razliku od većine zapadne i srednje Europe, preživio je većinu razaranja izazvanih Drugim svjetskim ratom. Mnoga povijesna mjesta i prekrasna arhitektura još uvijek stoje i vrijedi ih posjetiti, što je vjerojatno razlog zašto je Prag jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u Europi; 2022. godine imao je nešto više od 9 milijuna posjetitelja, što ga čini četvrtim najposjećenijim europskim gradom. Digitalni nomadi također mogu uživati ​​u relativno niskim troškovima života, praktičnom javnom prijevozu i odličnoj pokrivenosti internetom.

Dubrovnik, Hrvatska

Iako se Zagreb, Rijeka, Osijek i Split mogu pohvaliti širokom startup zajednicom i coworking prostorima, Dubrovnik je, u ovom slučaju odnio pobjedu. Kako ističu u svojoj analizi, Hrvatska je jedno od najboljih odredišta za digitalne nomade koji žele istražiti Europu iz nekoliko razloga – pristupačne hrane i smještaja, sjajne zajednice iseljenika i mnoštva lijepih, ali jeftinih odmarališta. Dubrovnik je posebno šarmantan grad koji se nalazi na jadranskoj obali i poznat je po svojoj srednjovjekovnoj arhitekturi i zadivljujućem Starom gradu. To je popularno turističko mjesto, ali također privlači digitalne nomade iz cijelog svijeta. Napominju kako je hrvatska vlada 2021. godine uvela posebne vize za radnike izvan Europske unije, omogućujući digitalnim nomadima da žive i rade do godinu dana, a istovremeno su oslobođeni poreza na dohodak.

Tallinn, Estonija

Još jedan često podcijenjen grad za digitalne nomade je glavni grad Estonije Tallinn, dom za otprilike 450.000 ljudi. Ima bogatu povijest, što se može vidjeti u dobro očuvanom srednjovjekovnom Starom gradu, ali je također moderan grad s uspješnim tehnološkim sektorom. Štoviše, Tallinn je usvojio pametne tehnologije i ima besplatan Wi-Fi praktički posvuda u gradu. Estonija je bila jedna od prvih zemalja koja je dopustila i regulirala rad na daljinu, a 2020. godine pokrenula je i digitalnu nomadsku vizu.

Valencia, Španjolska

Valencia, treći najnaseljeniji grad u Španjolskoj, nalazi se na 8. mjestu naše liste zbog pristupačnosti, niske razine kriminala i sunčanog vremena. Tijekom godina, to je bio omiljeni grad za iseljenike, posebno zato što je jeftiniji u usporedbi s većinom zapadne Europe, vrijeme je toplo, a lokalno stanovništvo uživa u izvrsnoj kvaliteti života.

Lisabon, Portugal

Lisabon, glavni i najveći grad Portugala, nalazi se na 10. mjestu naše liste i jedno je od najboljih mjesta u Europi za radnike na daljinu i digitalne nomade. To je globalni grad i važno financijsko, kulturno i gospodarsko središte, au njemu živi samo pola milijuna ljudi. To ga čini šarmantnim, pješačkim mjestom, a sa svojim jeftinim, praktičnim javnim prijevozom, također je lako za kretanje i istraživanje. Od 2022. Portugal nudi vize za digitalne nomade za one koji žele raditi na daljinu koristeći samo prijenosno računalo i internetsku vezu.

Madrid, Španjolska

Dom velike zajednice iseljenika, Madrid nudi digitalnim nomadima visokokvalitetan život, raznolike mogućnosti rada i bogatu kulturu. Cijene nisu tako visoke kao u drugim europskim prijestolnicama, grad ima jedan od najboljih sustava javnog prijevoza na svijetu, a hrana je ukusna i iznimno raznolika. Vrijeme je toplo i u gradu uvijek ima što vidjeti i raditi.

Valletta, Malta

Valletta je možda glavni grad Malte, ali je jedan od najmanjih europskih glavnih gradova i ima oko 6000 stanovnika. U usporedbi s ostalim gradovima na našem popisu, doista je tih i miran unatoč velikom broju turista koji gotovo cijele godine hodaju njegovim ulicama. Ljeta su sunčana, dok su zime ovdje blage i ugodan odmor od hladnoće u većem dijelu Europe. Štoviše, Valletta je poznata po svojoj prekrasnoj baroknoj arhitekturi i prepuna je bogate povijesti i kulture za one koji traže više od samo lijepe sobe i pješčane plaže.