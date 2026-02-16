Kakve su fotografske veze Hrvatske i Crne Gore – doznajte sutra u Fotoklubu Split!

U novom izdanju Foto utorka u Fotoklubu Split sutra u 19 sati gostuje crnogorska povjesničarka umjetnosti, kustosica i umjetnička fotografkinja, redovna profesorica na Sveučilištu Donja Gorica, Maja Đurić.

Đurić će u splitskom fotoklubu održati zanimljivo predavanje pod naslovom „Analogni mostovi svjetlosti: Hrvatska, fotografija i Crna Gora (1845. – 1975.)”.

Predavanjem će donijeti pregled vizualnoga nasljeđa koje su hrvatski fotografi ostavili u Crnoj Gori, kao i crnogorski fotografi u Hrvatskoj, od pionirskih početaka do modernizma. Kroz opus 34 autora, od Nikole Androvića, Ivana Standla, Karla Vebera, Franca Laforesta i Ljudevita Grizbaha, preko Toše Dabca, Foto Šuljaka i Tonćija Krstićevića, do Čedomira Kuševića, Joza Ćetkovića, Milana Pavića i Dimitrija Popovića, otkrit će kako su fotografije oblikovale estetski i kulturni identitet regije te kako su „putovale” između ateljea, razglednica, tiska, institucija i obiteljskih albuma.

Težište predavanja nije na kronologiji, nego na fotografiji kao mediju kulture sjećanja: kako je čuvala intimu, ulazila u javni prostor i kako danas prelazi iz albuma u digitalni arhiv. Đurić će publiku voditi kroz arheologiju analogne fotografije, kroz detalje poput naličja fotografije, pečata, vrste papira, inventarnog broja, oglasa i kataloga. Upravo ti materijalni tragovi omogućuju datiranje i atribuciju, ali i rekonstrukciju društvene biografije slike, uz uvid u razvoj fotografske tehnike i promjene u vizualnoj estetici.

Predavanje će sitetizirati višegodišnje arhivsko i terensko istraživanje te ujedno najavljuje monografiju u tisku, prvi sveobuhvatni pokušaj da se hrvatski i crnogorski fotografi, oni koji su prelazili granice i oni koji su ostajali, sagledaju kao zajednički arhitekti jednog prošlog, ali ne i izgubljenog svijeta.

Diskurzivni program FOTO UTORAK sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je dio ”Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.” koji se financira sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’.