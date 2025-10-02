Kakva noć u Mostaru: Zrinjski satrao protivnika 5:0 na početku Konferencijske lige

Zrinjski Mostar otvorio je Konferencijsku ligu na najbolji mogući način. Momčad Igora Štimca deklasirala je gibraltarskog prvaka Lincoln Red Imps rezultatom 5:0 pred domaćom publikom. Strijelci su bili Nemanja Bilbija (12’), Duje Dujmović (22’), Slobodan Jakovljević (40’), Vitalie Damascan (69’) i Leo Mikić (85’).

Aktualni prvak Bosne i Hercegovine odigrao je furiozno prvo poluvrijeme, u kojem je već nakon 40 minuta imao uvjerljivih 3:0. Bilbija je prvi probio obranu gostiju, natrčavši na ubačaj Marka Vranjkovića i pospremivši loptu u mrežu. Deset minuta kasnije Dujmović je glavom realizirao korner Nevena Đuraseka, a Jakovljević je u završnici poluvremena iskoristio odbijanac nakon slobodnog udarca i povisio na 3:0.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U nastavku utakmice domaći su nastavili dominirati. Damascan, koji je zamijenio Bilbiju, u 69. minuti je bez problema pogodio praznu mrežu nakon velike pogreške vratara Lincolna. Konačnih 5:0 postavio je Mikić pet minuta prije kraja, zaokruživši večer za pamćenje navijača u Mostaru.