KAKVA BOMBA S POLJUDA Znači li ovo da Perišić stiže u Hajduk?

Čini se da je Hajduk napokon završio pregovore oko prodaje Luke Vuškovića, najvećeg dragulja splitske svlačionice, ali i igrača koji bi trebao postati Hajdukov rekordni izlazni transfer.

Fabrizio Romano otkrio je kako je sve dogovoreno s Tottenhamom, koji do sada nije dolazio u prvi plan, no u posljednje vrijeme je pokazao interes, a Vušković i njegova obitelj procijenili su londonski klub kao najbolju opciju za njegov daljni razvoj.

Prema Romanu, sam Vušković je odabrao isključivo Tottenham kao svoju iduću stanicu, tako da je Hajduk ušao u pregovore, koji bi ovih dana trebali biti i službeno završeni. Dodaje se kako je u ozbiljnoj igri za 16-godišnjeg stopera bilo još pet klubova.

Zasad ipak ne znamo znači li ovo instantan odlazak Vuškovića u London ili će ipak još neko vrijeme ostati u Hajduku. Više o tome kad posao bude i službeno potvrđen od strane klubova, piše GOL.

EXCLUSIVE: Tottenham are on the verge of signing Croatian CB top talent Luka Vusković! 🚨⚪️🇭🇷 #THFC

After top project for his development, Vusković only wants Spurs — despite interest from 5 more top clubs.

Personal terms agreed, clubs finalising paperwork.

Here we go ✨ pic.twitter.com/l8eNWvbiwn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023