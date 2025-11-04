Kako zvuči Gibonni u izvedbi mandolinskog zbora? To i mnogo više doznajte na koncertu "Mandolina Spalatina" u Etnografskom muzeju Split

Etnografski muzej Split ovog četvrtka, 6. studenog, u 20 sati ugostit će Gradski mandolinski orkestar Sanctus Domnio na koncertu pod nazivom „Mandolina Spalatina“. Riječ je o novom programu muzeja, DRUGI muzej, koji otvara prostor susreta tradicije i suvremenog izraza. Kroz melodije mandolina, orkestar će publici predstaviti zvučni identitet Splita i Dalmacije, ispreplićući prošlost i sadašnjost u jedinstvenoj glazbenoj priči.

Skladatelji koji su oblikovali zvuk juga

Na repertoaru koncerta naći će se djela renomiranih splitskih skladatelja i umjetnika koji su ostavili dubok trag u dalmatinskoj glazbi. Publika će moći čuti „Kaštelanska zvona“ i „Plovi barka“ Vlade Sunka, suitu „Issa“ (Mortvu more, Issa, Nevera ol velega duga) Pavla Sviličića, kao i skladbe Marina Katunarića „Vlaška“ i „Biseri Ive Tijardovića“. Posebno mjesto zauzima ciklus Tomislava Kalebića – „Hommage à Jakša Fiamengo“, koji uključuje skladbe poput „Nocturno“ i „Karoca“.

Gibonni i mandoline u novom ruhu

Uz klasične skladbe, koncert donosi i posebno iznenađenje – hitove Zlatana Stipišića Gibonnija u mandolinskim obradama. Na taj način, suvremeni glazbeni izrazi susreću tradicionalni instrument, pokazujući da mandolina i dalje ima snagu prenijeti emociju, toplinu i duh Dalmacije.

Ulaz slobodan za sve ljubitelje glazbe

Koncert „Mandolina Spalatina“ održava se u prostoru Etnografskog muzeja Split, a ulaz je slobodan. Publiku očekuje večer ispunjena glazbom, sjećanjima i emocijama, u kojoj će mandoline ispričati priču o Splitu, moru i poeziji na način koji samo ovaj orkestar zna.