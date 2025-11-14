Kako suradnja policije i Digitalne Dalmacije gradi sigurniju turističku destinaciju? Veliko priznanje za projekt „Safe in Dalmatia“!

Na svečanoj dodjeli nagrada Hrvatske udruge menadžera sigurnosti „Hrvatska Velika Nagrada Sigurnosti 2025“, održanoj u Opatiji, projekt web-aplikacije safeindalmatia.hr osvojio je nagradu u kategoriji „Partnerstvo u sigurnosti - Inicijativa godine“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ova prestižna nagrada dodjeljuje se projektima koji na inovativan način povezuju javni, privatni i civilni sektor u jačanju sigurnosti zajednice. „Safe in Dalmatia“ rezultat je iznimne suradnje Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Digitalne Dalmacije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Odbora za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije i hitnih službi, a usmjeren je na povećanje sigurnosti stranih turista te unaprjeđenje komunikacije između građana, posjetitelja i sigurnosnih službi putem digitalnih rješenja.

Nagradu su u ime partnera preuzeli Paško Ugrina, glavni policijski savjetnik i voditelj poslova prevencije Policijske uprave splitsko-dalmatinske, te Slobodan Marendić iz Odbora za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije.

Tehnološka rješenja za sigurniju Dalmaciju

Kroz projekt „Safe in Dalmatia“ razvijena je moderna web-aplikacija koja turistima omogućuje jednostavan pristup ključnim informacijama o sigurnosti, kontaktima žurnih službi, korisnim savjetima i ažurnim obavijestima. Aplikacija je dostupna na više jezika, prilagođena mobilnim uređajima te dizajnirana tako da omogućuje intuitivno korištenje u hitnim situacijama.

Suradnja s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom bila je ključna za usklađivanje tehnoloških mogućnosti s operativnim potrebama policije i drugih službi koje svakodnevno brinu o sigurnosti građana i turista.

Što kažu partneri?

Tom je prigodom Paško Ugrina, glavni policijski savjetnik i voditelj poslova prevencije PU splitsko-dalmatinske, izjavio:

„Ova nagrada veliko je priznanje za naš zajednički rad i potvrda da inovativni pristupi u sigurnosti daju konkretne rezultate. Projekt Safe in Dalmatia pokazao je koliko je važno povezivanje policije, lokalne zajednice i tehnološkog sektora. Naš je cilj osigurati da svaki posjetitelj Dalmacije osjeća sigurnost i povjerenje, a upravo nam digitalna rješenja poput ovoga omogućuju da budemo dostupniji, brži i učinkovitiji u komunikaciji i prevenciji.“

Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić istaknuo je važnu poveznicu tehnologije i društvene odgovornosti:

„Safe in Dalmatia savršen je primjer kako tehnologija može imati stvaran društveni učinak. Zahvaljujući suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom i ostalim partnerima, uspjeli smo razviti digitalno rješenje koje povezuje policiju, građane i turiste. Ponosni smo što je naš programerski tim, pod vodstvom kolegice Helene Krog, razvio sustav koji pridonosi sigurnosti, ali i reputaciji Dalmacije kao pametne i sigurne destinacije.“

Radni sastanak u Digitalnoj Dalmaciji

Nakon dodjele nagrade Paško Ugrina posjetio je ured Digitalne Dalmacije u Splitu, gdje je održan radni sastanak s timom i vodstvom projekta. Tijekom susreta razgovaralo se o planovima za nadogradnju aplikacije, uključivanju novih funkcionalnosti i daljnjem razvoju suradnje između tehnološkoga i sigurnosnog sektora. Poseban je naglasak stavljen na unaprjeđenje korisničkog iskustva i integraciju aplikacije s drugim sustavima županijskih i nacionalnih institucija kako bi komunikacija između korisnika i službi bila još učinkovitija.

Dobiveno priznanje Hrvatske udruge menadžera sigurnosti dodatno potvrđuje da se kvalitetna suradnja između institucija i tehnološke zajednice isplati te da inovacije mogu izravno pridonijeti kvaliteti života i sigurnosti svih koji žive, rade i posjećuju našu Dalmaciju.

*Web-aplikacija „Safe in Dalmatia“ nastala je kao social-tech projekt razvijen u suradnji s mladim programerima iz JUNIOR Dev programa Digitalne Dalmacije - edukacijskog programa digitalnih vještina u kojem polaznici kroz praktičan rad stvaraju konkretna digitalna rješenja za potrebe zajednice.