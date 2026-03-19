Kako su političke poruke iz kampanje Zohrana Mamdanija osvojile internet, a onda i New York? Saznajte na Danima komunikacija

Veliki festival tržišnih komunikacija, kreativnosti i medija Dani komunikacija, koji će se od 7. do 10. svibnja održati u Rovinju, i ove godine okuplja međunarodne stručnjake koji oblikuju način na koji danas nastaju poruke, kampanje i javne rasprave. Među njima je i Dora Pekeč, glasnogovornica Ureda gradonačelnika New Yorka i glasnogovornica kampanje Zohran for NYC, jedne od najpraćenijih i najkomentiranijih političkih kampanja u novijoj američkoj politici.

Ako marketing oblikuje percepciju, politička komunikacija oblikuje stvarnost i uvijek dolazi s realnim posljedicama za društvo. Upravo se na tom presjeku poruka, strategije i javnog utjecaja razvijala karijera Dore Pekeč. Sa samo 25 godina postala je glasnogovornica kampanje Zohrana Mamdanija za gradonačelnika New Yorka, sudjelujući u komunikacijskoj strategiji kampanje koja je uspjela kompleksne političke teme poput stanovanja, javnog prijevoza i troškova života pretvoriti u poruke koje su mobilizirale birače u jednom od najdinamičnijih i najzahtjevnijih političkih okruženja na svijetu.

Odrasla između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske te obrazovana na Duke Universityju, Dora Pekeč vrlo je rano ušla u svijet američkih političkih kampanja. Sudjelovala je u komunikacijskim strategijama na nacionalnoj razini u SAD-u, radeći na kongresnim utrkama, kampanji za reizbor guvernera Illinoisa te pobjedničkoj kampanji za gradsko vijeće Chicaga, kao i na nizu političkih projekata unutar Demokratske stranke. Drugim riječima – kada su ulozi visoki, medijski ciklusi brzi, a poruke moraju pogoditi točno gdje treba, Dora Pekeč često je dio tima koji ih oblikuje.

Kampanja za gradonačelnika New Yorka, u kojoj je imala važnu komunikacijsku ulogu, ubrzo je postala globalni primjer političke komunikacije koja se širi brzinom interneta. Njezine poruke, vizuale i komunikacijske taktike analizirali su novinari, stratezi brendova, dizajneri i komunikacijski stručnjaci diljem svijeta, pokušavajući razumjeti kako je kampanja uspjela pretvoriti političke teme u sadržaj koji dominira online raspravama. Na Danima komunikacija Dora Pekeč donosi rijedak uvid iza kulisa kampanje koja je osvojila internet – kako se oblikuju političke poruke, kako se kontrolira narativ i kako nastaju izjave koje završavaju na naslovnicama u vremenu kada svaka rečenica može postati viralna. Nakon predavanja Pekeč će odgovarati na pitanja publike, a ovaj će segment moderirati članica Uprave HURA-e Kristina Laco (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri).

Na glavnoj pozornici Pekeč se pridružuje Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne umjetne inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strateginji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefiniranju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, stručnjaku za sonični brending, Alex Cattoni, osnivačica platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu s više od pola milijuna marketinških stručnjaka, Mikeu Folletteu, pioniru ekonomije pažnje i mjerenja, te Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i growth, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Dani komunikacija i ove godine u Rovinj dovode globalne perspektive i konkretna znanja – na mjestu susreta industrije koja traži više od inspiracije.