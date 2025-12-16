Kako smanjiti račun za struju?

Pojedini uređaji mogu potrošiti i do 175 kilovatsati godišnje. Od toga, oko 20 vata otpada na potrošnju u stand-by načinu rada. To pokazuje izračun energetskog savjetnika Thomasa Bugerta iz Potrošačkog centra Bavarske. Godišnje to znači trošak od oko 50 eura – novac koji se može uštedjeti, piše Bavarski radio.

Posebno zabavna elektronika potajno troši struju. Televizori, prijamnici i stereo-uređaji često su stalno priključeni na mrežu. I igraće konzole u stanju mirovanja troše energiju. Tko odlazi na vikend-putovanje, trebao bi te uređaje u potpunosti isključiti iz struje, prenosi Fenix Magazin.

Punjači su također veliki potrošači

Punjač za mobitel u utičnici troši struju čak i kada na njega nije priključen telefon. Isto vrijedi i za punjače prijenosnih računala. Stručnjaci savjetuju da se punjači uvijek uklone iz utičnice nakon punjenja.

Oznake za sigurnost električnih uređaja

VDE oznaka jamči visoku električnu sigurnost i provjerenu kvalitetu od strane neovisne institucije. Dodjeljuje je Savez elektrotehnike (VDE) i nije obvezna, ali znači stroga ispitivanja prema njemačkim i europskim normama.

GS oznaka znači „Provjerena sigurnost“ prema njemačkom Zakonu o sigurnosti proizvoda. Dodjeljuju je neovisna, državom ovlaštena ispitna tijela poput TÜV-a ili VDE-a i odnosi se na kompletne, gotove proizvode.

CE oznaka nije znak ispitivanja, već administrativna oznaka proizvođača. Ona potvrđuje da proizvod ispunjava europske direktive i obvezna je za gotovo sve električne uređaje u Europskom gospodarskom prostoru.

Zasloni na kuhinjskim uređajima troše više

Stanari bi trebali isključivati kuhinjske uređaje koji ne moraju biti stalno uključeni. Kuhalo za vodu, toster i aparat za kavu ne trebaju trajnu vezu sa strujom. Neki automatski aparati za kavu troše i kada su isključeni – zbog osvijetljenog zaslona. Tko ujutro izlazi iz kuće, može te uređaje bez ikakvog rizika isključiti iz struje.

Produžni kabel s prekidačem olakšava svakodnevicu

Više uređaja može se isključiti jednim pritiskom na prekidač. No važna je kvaliteta: jeftini produžni kabeli često ne zadovoljavaju sigurnosne standarde. Kupci bi trebali obratiti pažnju na VDE, CE ili GS oznake. Nakon 10 do 15 godina takve produžne kablove treba zamijeniti – posebno ako su oštećeni.

Hladnjak i router moraju stalno biti uključeni

Kod nekih uređaja nije preporučljivo izvlačiti utikač jer bi se time prekinula njihova osnovna funkcija. Sljedeću elektroniku treba isključivati samo kod dulje odsutnosti ili uopće ne:

hladnjak i zamrzivač

router i modem

sustavi pametnog doma i alarmi

programabilni sustavi grijanja s vremenskim upravljanjem

Tko dosljedno izvlači utikače, osjetno smanjuje troškove električne energije. Ušteda od oko 50 eura godišnje dovoljna je, primjerice, za lijepu večeru za dvoje. A trud je minimalan – dovoljan je jedan kratak potez prema produžnom kabelu pri izlasku iz stana.